Pauză scurtă pentru Simona Halep: când începe turneul de la Toronto, din care Sorana Cîrstea s-a retras

Afectată de canicula de la Washington, Simona Halep s-a retras în setul doi al optimii de finală cu Anna Kalinskaya, însă pauza sa competițională nu va dura mai mult de câteva zile.

Înscrisă în turneul WTA 1000 de la Toronto, programat în săptămâna 8-14 august, Simona Halep va face deplasarea înspre Canada, atât timp cât starea de sănătate îi permite.

În 2019, ultima dată când Openul Canadian a fost organizat la Toronto, Simona Halep s-a oprit în faza sferturilor de finală. Halep are două titluri câștigate în Openul Canadian, în 2016 și 2018, ambele ediții având loc la Montreal.

Din nefericire, Simonei Halep nu i se va alătura a treia rachetă a României, conform configurației actuale a clasamentului WTA, Sorana Cîrstea, care și-a anunțat retragerea din întrecere, din motive medicale.

We've seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement. pic.twitter.com/LAmlxivtPN