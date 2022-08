Simona Halep (30 de ani, 16 WTA) a abandonat la scorul de 5-7, 0-2 în optimea de finală jucată în compania Annei Kalinskaya în turneul WTA 250 de la Washington.

După victoria neconvingătoare din primul tur, cu Cristina Bucșa, jucătoarea din țara noastră a avut parte de un prim set dezamăgitor în confruntarea cu Anna Kalinskaya.

Condusă cu 4-0, după numeroase șanse de break și de game ratate, Simona Halep a revenit impresionant, egalând la 5. Când lucrurile păreau să reintre în cursul normal, românca a cedat două game-uri consecutiv în prelungirile primului set, scenariu care s-a repetat și în startul setului secund.

La 5-7, 0-2, Simona Halep i-a cerut arbitrului time-out medical. În urma unei scurte discuții cu trainer-ul, vizibil afectată de căldura mare de la Washington, Simona Halep a refuzat pungile cu gheață oferite de medic și a părăsit banca de odihnă pentru a-i strânge mâna Annei Kalinskaya și a o anunța de retragerea sa din meci.

Hotărârea a venit surprinzător de rapid, în condițiile în care Simona Halep nu a arătat mari probleme în deplasarea pe teren, și nici nu a acuzat dureri până la time-out-ul medical.

Rămâne necunoscut, până în prezent, dacă Simona Halep a avut și alte motive care au condus-o înspre decizia de a părăsi turneul WTA 250 de la Washington.

We've seen this problem before in the past and sadly it happened again today, the heat was just too much for Simona. She did her best, fighting back from 0-4 to 5 all before losing the 1st set. Anna Kalinskaya defeated Simona Halep 7-5, 2-0 retirement. pic.twitter.com/LAmlxivtPN