OBIECTIVUL SURPRIZA al Simonei Halep in 2019! Romanca a dezvaluit totul: "Performanta nu e deloc usoara"

Simona Halep ocupa, in prezent, locul al treilea mondial.

Romanca, locul 3 WTA, a anuntat in cadrul unei conferinte sustinute la Brasov care este principalul sau obiectiv in 2019.

Pentru romanca in varsta de 27 de ani este prioritara performanta in Cupa Federatiei: “In tenis, cu cat castigi mai mult, cu atat e mai bine. Am castigat un Grand Slam si mi-as dori sa mai castig unul. Dar obiectivul meu principal e sa facem treaba buna la Fed Cup anul acesta. Nu va fi usor, dar putem visa la trofeul cel mare. Avem o echipa foarte mare. Performanta nu e deloc usoara. Vine cu multe responsabilitati. Este minunat cand poti atinge cel mai inalt nivel. Sportul acesta mi-a oferit foarte multe momente frumoase, dar si momente grele. Faptul ca mi-am indeplinit visul de fi numarul 1 mondial si de a castiga un Grand Slam m-a facut sa uit toate greutatile pe care le-am avut pe parcursul celor 20 de ani”, a declarat Simona Halep.

Constanteanca a vorbit si despre dificultatile pe care le-a intampinat in cariera, dar si despre cum vede acum tenisul. “Tenisul pentru mine este matematica. Eu nu am forta, dar imi place sa gasesc unghiuri speciale, dificile pentru adversara. Imi placea matematica la scoala si am asemanat-o cu tenisul. Nu am lipsit niciodata de la vreun antrenament. Am avut pasiune si dorinta de a fi cea mai buna, chiar daca nu am crezut de la inceput, avand in vedere ca veneam dintr-o tara mai micuta, unde nu avem un sistem in tenis. Dar orice e posibil daca tu crezi ca acolo e locul tau. Tenisul e un sport scump, eu am avut sprjiniul familiei. Multi copii talentati se pierd pe parcurs din cauza asta. Am invatat din momentele grele si din cele frumoase. Le-am zis parintilor sa ma traga de urechi daca ma schimb. Infrangerile dureroase pe care le-am avut m-au facut sa nu ajung cu capul in nori. Nu mai sunt asa impulsiva si nervoasa pe teren”, a mai spus Simona.

Simona este prima racheta a Romaniei in confruntarea de la Ostrava cu Cehia. Alaturi de ea vor mai fi Mihaela Buzarnescu, Irina Begu, Ana Bogdan si Monica Niculescu. Partidele vor avea loc pe 9-10 februarie.