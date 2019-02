Amintiri dintr-o lupta EPICA! Mesajul postat de Australian Open despre Simona Halep

Simona Halep a fost eliminata in optimile de finala la Australian Open 2019, insa organizatorii primului turneu major al anului s-au declarat impresionati de meciurile fostului lider mondial.

Partida din optimi dintre Simona Halep si Serena Williams a fost asteptata cu sufletul la gura de catre toti iubitorii sportului alb, iar romanca a primit o multime de mesaje de apreciere pentru spiritul de lupta aratat pe teren, indiferent de adversar sau conditii.

"Halep a obtinut victorii in trei seturi cu Kanepi si Kenin inainte sa treaca in forta de Venus Williams. O luptatoare pana la final, Halep a dat totul in confruntarea epica pierduta in fata Serenei Williams", se arata intr-un mesaj postat pe contul oficial de Twitter al Grand Slam-ului australian.

La primul turneu de Grand Slam al anului, Simona Halep a trecut in primul tur de Kaia Kanepi, scor 6-7 (2), 6-4, 6-2, in turul secund de Sofia Kenin, scor 6-3, 6-7 (5), 6-4, in turul trei de Venus Williams, scor 6-2, 6-3, si a fost invinsa in optimi de Serena Williams, scor 1-6, 6-4, 4-6.

In 2018, Simona disputa finala la Antipozi contra danezei Caroline Wozniacki.