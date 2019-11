Cati bani a castigat Simona Halep in 2019! E pe locul 2 in topul sezonului

Din articol TOPUL CASTIGURILOR DIN 2019

Sezonul 2019 s-a incheiat in circuitul WTA.

Simona Halep a castigat titlul la Wimbledon si a reusit sa-si asigure si castiguri importante in acest an.

Romanca ocupa locul 2 in topul castigurilor, dupa Ashleigh Barty.

Halep a strans 6.962.442 de dolari in acest an. De partea cealalta, Ashleigh Barty, campioana de la Shenzhen, a adunat 11.307.587 de dolari in acest an.

TOPUL CASTIGURILOR DIN 2019

1. Ashleigh Barty - 11.307.587 dolari

2. Simona Halep - 6.962.442 dolari

3. Naomi Osaka - 6.788.282 dolari

4. Bianca Andreescu - 6.504.150 dolari

5. Elina Svitolina - 5.666.340 dolari

6. Karolina Pliskova - 5.138.077 dolari

7. Serena Williams - 4.310.515 dolari

8. Kiki Bertens - 4.208.026 dolari

9. Belinda Bencic - 4.113.075 dolari

10. Petra Kvitova - 3.724.430 dolari

In total in cariera sa, Simona Halep a strans 35.108.021 dolari din tenis.