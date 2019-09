SIMONA HALEP S-A RETRAS DE LA WUHAN | Ce urmeaza pentru romanca dupa abandonul din turul 3! Cum arata programul pentru restul sezonului 2019!

Din articol Programul Simonei Halep pentru restul sezonului 2019

Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze in turul 3 la Wuhan.

Durerile lombare nu au lasat-o pe Simona Halep sa continue la Wuhan. Romanca s-a retras in primul set al meciului din turul al treilea jucat impotriva rusoaicei Elena Rybakina. Halep a condus cu 4-2, insa apoi, pe fondul durerilor, s-a vazut condusa cu 5-4.

Simona a cerut interventia medicului si a incercat sa revina pe teren. Halep a revenit la serviciu si si-a dat seama ca nu poate continua.

Simona Halep avea sansa sa urce pe podium in clasamentul WTA in cazul in care castiga la Wuhan, iar Svitolina nu ajungea in finala.

Halep este in acest moment pe locul 5 WTA intr-un clasament LIVE.

Simona Halep ar trebui sa revina pe teren la Beijing, turneu care se desfasoara in perioada 28 septembrie - 6 octombrie. Apoi, romanca mai este inscrisa la Hong Kong si Moscova si se va califica, cel mai probabil, si la Turneul Campioanelor.

Ramane de vazut cat de grava este accidentarea Simonei Halep.

Programul Simonei Halep pentru restul sezonului 2019

Turneul de la Beijing, Premier Mandatory (28 septembrie – 6 octombrie)

Turneul de la Hong Konk, Premier 5 (7-13 octombrie)

Turneul de la Moscova, Premier (14 si 20 octombrie)

Turneul Campioanelor de la Shenzhen (27 octombrie – 3 noiembrie)