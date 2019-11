Simona Halep se lupta pentru titlul de JUCATOAREA ANULUI 2019! WTA a publicat lista completa a nominalizatelor: Andreescu si Barty ii pot lua premiul romancei!

Simona Halep are avantajul finalei de la Wimbledon castigata in fata Serenei Williams.

Simona Halep a fost nominalizata de WTA pentru premiul acordat celei mai bune jucatoare de tenis a anului 2019. Romanca este inclusa in lista scurta a potentialelor castigatoare, printre care se mai numara Bianca Andreescu, Ashleigh Barty, Naomi Osaka si Karolina Pliskova.

Dat fiind ca Bianca Andreescu este favorita sa castige titlul de „cea mai buna tanara jucatoare” a anului, sansele Simonei Halep de a primi acest titlu cresc, alaturi de probabilitatea ca Ashleigh Barty sa fie beneficiara acestui premiu. Simona Halep a castigat acest premiu pentru prima oara in 2018.

Simona Halep are ca argument trofeul de la Wimbledon, castigat in cea mai clara maniera din istorie

Principalul motiv pentru care Simona Halep ar merita acest trofeu este victoria de pe iarba londoneza, unde romanca a incheiat expeditiv finala impotriva Serenei Williams, 6-2, 6-2 in doar 56 de minute, conturand cea mai scurta finala de Grand Slam din istoria tenisului.

In plus, Simona comitea in acel act numai trei greseli nefortate, cel mai mic numar de erori facute vreodata intr-un ultim act la un turneu de mare slem.

Mai mult decat succesul de la Wimbledon, in 2019 Simona Halep a ajuns in finala la turneul WTA de la Doha, a bifat patru victorii de simplu din patru posibile pentru Romania in Fed Cup, finala la Madrid, sferturi la Roland Garros si o victorie la Turneul Campioanelor, in fata Biancai Andreescu.

Cea mai buna tanara jucatoare a anului 2019, conform WTA

Noua generatie a propus multe nume promitatoare in acest an in tenisul feminin, dar cele mai impresionante dintre jucatoarele mai putin experimentate au fost: Bianca Andreescu, Coco Gauff, Karolina Muchova, Elena Rybakina, Iga Swiatek si Dayana Yastremska.

Intrucat este singura din lista scurta care s-a impus intr-un turneu de mare slem, Bianca Andreescu este marea favorita la castigarea acestui premiu, dar exista posibilitatea ca jucatoarei canadiene cu origini romane sa ii fie atribuit premiul mare, iar acesta sa ii revina americancei de numai 15 ani, Coco Gauff, care a ajuns pana in optimi la Wimbledon si a bifat primul titlu WTA al carierei, la Linz.