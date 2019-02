Anuntul de ULTIMA ORA care a intristat-o pe Simona Halep: dispare din circuit! "Imi pare rau sa citesc asta" Acolo a inceput ascensiunea romancei in clasamentul WTA

Turneul de la New Haven dispare din circuitul WTA. Connecticut Open isi incheie existenta dupa 21 de ani de tenis de calitate jucat in Statele Unite.

La New Haven Simona Halep a castigat primul turneu de nivel Premier din cariera, in 2013. Atunci, romanca a batut-o in finala pe Petra Kvitova si a intrat in top 20 WTA.

"Sfarsitul unei ere. Dupa 21 de ani de tenis la New Haven, trebuie sa ne luam ramas bun. Vrem sa le multumim fanilor pentru sprijinul incredibil si amintirile minunate pe care ni le-au oferit", au scris organizatorii pe pagina de Twitter a competitiei.

We want to thank our fans for all your support and invite you to share your happy memories below ???????? pic.twitter.com/QNTcFn1so4

After 21 years of hosting @WTA tennis in New Haven, #ctopentennis is waving goodbye ???? -www.ctopen.org

End of an era ????

Dupa publicarea anuntului oficial, Simona Halep a reactionat si ea, exprimandu-si dezamagirea.

"Imi pare rau sa citesc aceasta stire. Aici am castigat primul turneu Premier din cariera! Ii multumesc lui Anne Worchester pentru 21 de ani grozavi", a transmis romanca.

Sorry to read this news. Won my first Premier title in New Haven!

Thanks to @AnneWorcester and the tournament for a great 21 years ❤️???? https://t.co/JgV2QbEhR1