Simona Halep poate urca pe locul 2 WTA! Rezultatul care ii da sperante romancei: sansele au crescut considerabil

Sansele Simonei Halep de a fi pe locul 2 WTA cresc din ce in ce mai mult.

In acest moment, diferenta din clasament dintre Simona Halep si Petra Kvitova, ocupanta locului secund, este de numai 338 de puncte WTA.

Petra Kvitova a fost eliminata in mod surprinzator in sferturile de finala de la Sankt Petersburg de catre croata Donna Vekic, scor 4-6, 1-6, in conditiile in care avea de aparat trofeul la turneul din Rusia. In urma acestui rezultat, cehoaica a pierdut 370 de puncte WTA.

Petra Kvitova are un avantaj subtire in clasament, iar Simona Halep poate profita in aceste conditii. Urmatoarea competitie la care cele doua vor evolua este turneul de la Doha, din Qatar, in perioada 11-16 februarie, insa Kvitova este campioana en-titre si acolo si are de aparat nu mai putin de 900 de puncte WTA. La editia de anul trecut, romanca s-a retras chiar inainte de semifinalele pe care trebuia sa le dispute cu Muguruza. Asadar, jucatoarea noastra are de aparat 350 de puncte WTA.