Reactia lui Ion Tiriac dupa ce Simona Halep a cazut de pe primul loc mondial: "Si daca eu nu pot sa-mi dau cu presupusul... Va dati seama!"

Simona Halep a fost eliminata la Australian Open si a pierdut pozitia de lider mondial.

Pentru ca anul trecut a jucat finala la Melbourne si avea multe puncte de aparat, eliminarea prematura a Simonei a trimis-o pana pe locul 3 in clasamentul WTA.

Ion Tiriac spune ca o astfel de cadere este normala avand in vedere perioada lunga de inactivitate a Simonei si este sigur ca Halep isi va reveni pe parcursul sezonului. Totusi, Tiriac o avertizeaza pe Simona Halep sa nu isi iroseasca talentul.

"Atentie! Simona a stat un an si ceva numarul unu in lume. N-a castigat la loto sa stea atat timp acolo, ci prin munca ei, a familiei... Cica a cazut Simona Halep. M-am uitat la ea, nu e julita, n-are nimic. A cazut pe locul 3, si? Si daca va cadea pe locul 33, ce se intampla? Acum se pricep toti la tenis! Mie sa-mi vorbeasca cineva dupa ce Simona va avea 30 de meciuri jucate anul asta. Nu poti sa nu joci din septembrie pana in ianuarie si sa fii la un nivel inalt. Eu nu pot sa-mi dau cu presupusul pana cand n-o sa joace 30 de meciuri. Si daca eu nu pot sa-mi dau cu presupusul, eu care i-am avut pe toti, de la Villas, la Becker, Ivanisevici si Safin, pe care i-am facut numarul 1 in lume... Va dati seama. Lasati-o sa joace!



Are un mare handicap, este prea talentata si, din cand in cand, nu te mai concentrezi la o singura treaba. Si tot talentul asta... uitati-va la domnul Nastase", a declarat Ion Tiriac la Antena3.