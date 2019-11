Simona Halep, CIFRE IMPRESIONANTE in cariera! Ce a reusit din 2006 incoace: sta bine in turneele de Grand Slam!

Simona Halep se poate lauda cu o multime de realizari la 28 de ani.

Simona Halep a devenit jucatoare profesionista de tenis in anul 2006, moment din care a jucat nu mai putin de 707 meciuri oficiale.

Statisticile oficiale ale WTA afirma ca Simona Halep a castigat nu mai putin de 493 de partide, pierzand restul de 214 de intalniri directe.

Simona Halep, procentaj de 69% al victoriilor in cariera

Simona are un procentaj de 69,73% in ceea ce priveste numarul succeselor, raportat la totalul jocurilor oficiale disputate.

Statistica ia in considerare doar meciurile de simplu jucate de Simona Halep in circuitele ITF si WTA.

Procentaj mai bun in turneele de mare slem: 70,96%

De regula, Simona Halep nu este o jucatoare care sa cedeze sub presiune. Lucrul acesta o spun numerele partidelor jucate de romanca in turneele de mare slem.

Simona a debutat in turneele de mare slem la senioare la Roland Garros in 2010, iar de atunci Halep a jucat 124 de meciuri in competitiile de Grand Slam.

Simona Halep a bifat 88 de victorii si a suferit 36 de infrangeri, inregistrand un procentaj de 70,96% al succeselor raportate la totalul de meciuri jucate.

Numerele carierei Simonei Halep din 2006 pana in prezent

• 493 succese

• 214 infrangeri

• 707 meciuri jucate, dintre care 124 in turneele de mare slem

• 88 de victorii in competitiile de Grand Slam

• 36 de esecuri la Australian Open, Roland Garros, Wimbledon si US Open

Simona Halep a incheiat sezonul 2019 pe locul al patrulea in clasamentul WTA, fiind devansata de Ashleigh Barty, Karolina Pliskova si Naomi Osaka.