Reactie SOC: antrenorul Serenei recunoaste ca i-a oferit indicatii in timpul finalei US Open! Motivul REAL pentru care Williams a reactionat NERVOS

Un episod controversat a avut loc in setul secund al finalei feminine de la US Open 2018, cand Patrick Mouratoglou i-a oferit indicatii Serenei Williams pe durata unui punct la Flushing Meadows.

Dupa un intreg scandal facut de Serena Williams, care a refuzat ferm sa creada ca antrenorul ei a facut, intr-adevar, ce a spus arbitrul, tehnicianul francez a recunoscut ca-i oferea indicatii tehnice elevei sale pentru ca aceasta sa capete un avantaj in partida dificila pe care o disputa contra tinerei Naomi Osaka.

"O sa fiu sincer, am oferit indicatii. Sascha (n.r. antrenorul niponei Naomi Osaka) a oferit si el indicatii. Acest arbitru a fost adesea la meciurile lui Nadal, iar Toni oferea indicatii la absolut fiecare punct din meci. Dar nu cred ca Serena s-a uitat la mine, de aceea nici nu poate crede ca eu ii ofeream indicatii", a spus francezul la un interviu dupa finala.

Serena a fost aspru pedepsita de catre Carlos Ramos, arbitrul finalei, ba chiar a pierdut si un game la scorul de 3-4 in mansa secunda, dup ace americanca l-a numit pe oficial “hot”. Episoadele acestea rar intalnire in sportul alb nu au ajutat-o deloc pe americanca in varsta de 36 de ani, care a cedat, scor 2-6, 4-6, ratand astfel sansa de a egala recordul australiencei Margaret Court de 24 de titluri de Grand Slam castigate.