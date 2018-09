"Continua sa fie o inspiratie!" Organizatorii US Open o lauda pe Serena si ii cer scuze: "Nu putem schimba deciziile arbitrilor!" REACTIE BIZARA dupa finala

Sportiva din Statele Unite ale Americii s-a certat cu arbitrii si supervizorii, a fost penalizata cu un game, iar Osaka s-a simtit oarecum obligata sa isi ceara scuze pentru ca a castigat primul sau turneu de Grand Slam din cariera dupa un asemenea scandal.

Organizatorii US Open au tinut insa sa o felicite pe Serena Williams pentru modul in care s-a comportat in momentul festivitatii de premiere.

"Ceea ce Serena a facut pe podium astazi a aratat o clasa mareata si mult fair-play. Acesta a fost momentul lui Naomi, dar Serena si-a dorit sa se bucure de el. A fost o miscare de clasa din partea unei mari campioane. Ceea ce Serena a reusit in acest an a fost cu adevarat incredibil. Continua sa fie o inspiratie!", a declarat Katrina Adams, presedintele Federatiei Americane de Tenis, organizatoare turneului.

Intr-un comunicat de presa, organizatorii si-au cerut scuze in mod indirect Serenei Williams pentru ca a fost penalizata, precizand ca nu au cum sa schimbe deciziile arbitrilor.

"Decizia arbitrului de scaun a fost finala si nu putea fi revizuita de arbitrul turneului sau de supervizorul, dupa ce acestia au fost chemati pe teren", se arata in comunicatul remis presei.