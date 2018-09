SCANDAL MONSTRU in finala US Open! Serena s-a certat cu arbitrul si a fost penalizata cu un game! Osaka a izbucnit in lacrimi: "Imi cer scuze ca am castigat!"

Scandal de proportii in finala US Open.

Serena Williams a fost invinsa de tanara Naomi Osaka, 20 de ani, si a pierdut a doua finala consecutiva de Grand Slam in 2018 dupa ce de la Wimbledon.

Serena Williams a fost un car de nervi in finala de la Flushing Meadows. A primit un avertisment din partea arbitrului Carlos Ramos pentru coaching, pentru ca i-ar fi facut semne antrenorului Patrick Mouratoglou. Interactiunea dintre sportivi si antrenori este strict interzisa pe durata meciurilor de la turneele de GrandSlam. Serena s-a aparat si a incercat sa explice ca gesturile facute nu ii erau adresate antrenorului sau, insa a primit un punct penalizare.

De aici a inceput totul. Conflictul dintre sportiva americana si arbitrul de scaun a continuat, Serena a dat cu racheta de pamant, a primit un nou avertisment, iar dupa al treilea avertisment Williams a fost penalizata cu un game. A fost nevoie de interventia supervizorilor finalei pentru a calma spiritele. In cele din urma, dupa o ora si 19 minute, Osaka a castigat primul sau titlu de Grand Slam din cariera, scor 6-2, 6-4.

La final, la conferinta de presa, Osaka a izbucnit in lacrimi si si-a cerut scuze ca a castigat cel mai important titlu din cariera.

"Aceasta intrebare ma emotioneaza. Ok, deoarece stiam ca isi doreste cu adevarat Grand Slam-ul cu numarul 24, din acest motiv am cerut scuze. Toata lumea stie asta. Este in reclame, este peste tot. Cand am intrat pe teren m-am simtit o persoana diferita, n-am mai fost fana Serenei. Am fost o jucatoare de tenis care intalnea o alta jucatoare. Dar cand am imbratisat-o la fileu... M-am simtit din nou un copil", a declarat tanara japoneza.