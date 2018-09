FOTO | Bucurie fara margini! Cum au sarbatorit japonezii victoria lui Osaka de la US Open

Surprinzator, acesta este doar al doilea titlu pentru nipona, pe primul castigandu-l chiar anul acesta la Indian Wells. Naomi Osaka este prima japoneza care se impune la un turneu major si cu siguranta va ramane in istorie cu acest succes grandios.

Succesul tinerei nipone a declansat sarbatoarea generala in Japonia, unde o multime de asiatici s-au strans in baruri pentru a urmari impreuna marea finala de la Flushing Meadows. Mai mult, la sediul companiei japoneze, Nissin Food Products Co., o firma care o sponsorizeaza pe Naomi Osaka, toti angajatii, in frunte cu presedintele firmei, Koki Ando, au sustinut-o vocal pe favorita lor strigand uimiti ca Naomi “a reusit”.

Peste 150 de angajati ai companiei au scandat numele celei care a scris istorie pentru Japonia. Toti au fost imbracati la fel, in tricouri personalizate pentru ocazia aceasta, fiind echipati cu baloane si vuvuzele.

Astfel, Serena Williams rateaza sansa de a-i egala recordul de 24 de titluri de Grand Slam al australiencei Margaret Court, insa urca in clasamentul mondial de pe 26 pe 16, iar Naomi Osaka pana pe 7 WTA, de pe locul 19. Este cea mai buna clasare a unei jucatoare japoneze de la Kimiko Date, care in 1995 a ajuns nr. 4 WTA.