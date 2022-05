Novak Djokovic a ajuns la 18-0 în meciurile cu Gael Monfils. Djokovic - Murray se rejoacă pentru prima dată după 5 ani

Novak Djokovic (1 ATP) l-a învins cu 6-3, 6-2 pe Gael Monfils (21 ATP) în 16-imile de finală ale competiției ATP Masters 1000 de la Madrid.

A fost a 18-a victorie semnată de liderul mondial în dauna tenismenului francez. Prima întâlnire directă între Djokovic și Monfils a avut loc în primul tur al ediției 2005 a Openului American.

„Sunt departe de nivelul meu maxim, dar simt că revin pe drumul corect. A fost cel mai bun meci al anului pentru mine,” a declarat Novak Djokovic, notează Punto de break, după victoria cu Gael Monfils, în urma căreia a ajuns la un palmares de 6-3 în sezonul 2022.

În optimile de finală, Novak Djokovic va juca pentru a 37-a oară, dar întâia dată după cinci ani, împotriva rivalului Andy Murray, care a trecut în primele tururi de Dominic Thiem și Denis Shapovalov (6-1, 3-6, 6-2).

Cea mai recentă partidă între Djokovic și Murray a avut loc în finala turneului de la Doha, din 2017, în care jucătorul din Serbia s-a impus în trei seturi.

