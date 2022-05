Simona Halep - Cori Gauff se joacă luni! Organizatorii de la Madrid au anunțat ora de start

Partida dintre Simona Halep și Cori Gauff a fost programată de organizatori luni, nu mai devreme de ora 17:00, pe Manolo Santana Stadium.

Simona Halep - Cori Gauff. Când se joacă meciul de la Madrid

Partida va fi a treia a zilei de luni de pe această arenă, după duelurile masculine Tommy Paul - Jannik Sinner și Gimeno Valero - Gael Monfils.

Simona Halep a mai întâlnit-o de două ori pe tânăra Cori Gauff, acum în vârstă de 18 ani. Românca s-a impus în ambele ocazii, atât la Wimbledon 2019, scor 6-3, 6-3, cât și la Indian Wells 2022, 6-3, 6-4.

În primele două tururi de la Madrid, Simona Halep a câștigat fără probleme duelurile cu chinezoaica Shuai Zhang (6-2, 6-3) și iberica Paula Badosa (6-3, 6-1).

"Mă simt incredibil, simt că am jucat bine și sunt foarte fericită pentru acest lucru, ea este foarte bună în acest moment, e pe locul 2, a fost încrezătoare, a jucat bine, dar cred că am avut șansa mea și am dat tot ce am avut mai bun.

Terenul e incredibil, publicul mă susține întotdeauna, e foarte frumoasă atmosfera de fiecare dată când joc aici, vreau să le mulțumesc tuturor, e foarte bine să ai parte de energia mulțimii.

E o plăcere și o onoare să îl am pe Patrick alături ca antrenor, muncim intens la anumite lucruri, joc bine în fiecare meci, mă focusez să devin mai bună și mai puternică", a spus Simona Halep, după victoria cu Paula Badosa.

Cum poate ajunge Simona Halep în finală la Madrid