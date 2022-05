Se scrie Simona Halep, dar se citește „Regina Madridului” La 30 de ani, Halep bifează a 30-a victorie în turneul din capitala Spaniei

Simona Halep (30 de ani, 21 WTA) și-a extins numărul victoriilor obținute în turneul WTA 1000 de la Madrid la 30, în urma partidei câștigate, scor 6-4, 6-4, în defavoarea americancei Cori Gauff (18 ani, 16 WTA).

Este a șasea calificare în sferturile de finală ale competiției din capitala Spaniei pentru sportiva născută la Constanța, care s-a impus la Madrid de două ori, în 2016 și 2017, trecând în finale de Dominika Cibulkova, respectiv Kiki Mladenovic.

Halep a jucat finala în turneul de la Madrid și în 2014, respectiv 2019, când a sfârșit învinsă de Maria Sharapova, respectiv Kiki Bertens. În ediția precedentă, Simona Halep sfârșea eliminată în optimi la Madrid, de către Elise Mertens.

Jucătoarea din România va căuta al 31-lea succes în faza sferturilor, în care o va întâlni pentru a patra oară pe Ons Jabeur, pe care o conduce cu 2-1 la meciurile directe.

Doar Petra Kvitova a reușit mai multe victorii în istoria turneului WTA de la Madrid, 32. Halep poate reuși recordul istoric al competiției, în cazul în care va câștiga titlul în acest an.

