Cine este ADVERSARA SIMONEI in sferturi la Australian Open: jucatoarea traverseaza cea mai buna perioada a carierei

Simona Halep va porni cu prima sansa in meciul din sferturile de finala, faza competitionala in care a mai fost eliminata de doua ori la Melbourne.

Pentru a patra oara in cariera, Simona Halep a reusit sa acceada in faza sferturilor de finala ale Openului Australian. La fel ca in 2015, Simo s-a calificat in faza ultimelor opt fara sa piarda niciun set.

In sferturi, Simona Halep va primi replica estoniencei Anett Kontaveit, jucatoare care a invins-o in optimi pe Iga Swiatek din Polonia, scor 6-7, 7-5, 7-5 la capatul unui meci cu o durata de doua ore si 42 de minute.

Rezultatele lui Anett Kontaveit la Australian Open 2020



Tur 1: 6-0, 6-2 cu Astra Sharma (111 WTA)

Tur 2: 6-2, 4-6, 6-1 cu Sara Sorribes Tormo (91 WTA)

Tur 3: 6-0, 6-1 cu Belinda Bencic (7 WTA)

Optimi: 6-7, 7-5, 7-5 cu Iga Swiatek (56 WTA)

Simona Halep si Anett Kontaveit s-au mai intalnit de doua ori pana acum, dar niciodata in cadrul unui turneu de mare slem. Cele doua confruntari directe au avut loc in 2017, la Miami, respectiv Roma. Intai, Simona i-a lasat doar trei game-uri la Miami, invingand-o cu 6-3, 6-0, iar mai apoi in sferturile turneului WTA de la Foro Italico, unde a eliminat-o dupa un meci incheiat cu 6-2, 6-4.

Calificarea in sferturi la AO 2020 reprezinta pentru estonianca Anett Kontaveit cel mai bun rezultat al carierei la un turneu de mare slem.