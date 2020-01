TRAGEDIE: MESAJUL EMPATIC scris de Simona Halep despre moartea lui Kobe Bryant 

Simona Halep a reactionat intr-o maniera emotionanta in urma primirii vestii mortii lui Kobe Bryant. Fosta legenda a clubului Los Angeles Lakers a murit intr-un accident de elicopter care a avut loc pe teritoriul Californiei. Din nefericire, una dintre fiicele sale, Gianna, 13 ani s-a aflat si ea in elicopterul total distrus in urma impactului.

Jucatoarea din Romania a scris un mesaj puternic emotional pe Twitter, la scurt timp dupa incheierea meciului cu Elise Mertens: "Odihniti-va in pace, Kobe Bryant si toti cei care si-au pierdut vietile azi. Disparitia ta pune totul in perspectiva. Iti multumesc pentru ca ne-ai inspirat pe atat de multi dintre noi sa ne urmam visurile”, a fost mesajul Simonei Halep.

RIP Kobe Bryant and all those who lost their lives today ????

Your loss puts everything in perspective.

Thank you for inspiring so many of us to follow our dreams