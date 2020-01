Halep vs. Mertens de la 02.00 LIVE PE WWW.SPORT.RO | Duel de senzatie intre doua castigatoare de Grand Slam 

Aici live la secunda cu specialistul www.sport.ro in tenis, Marcu Czentye: parcursul Simonei Halep la AO 2020!

Dupa o prima saptamana excelenta la Melbourne in care n-a cedat nici macar un set, Simona Halep intra increzatoare in saptamana finala a concursului cu speranta de a-si intrece performanta atinsa anul trecut, anume faza optimilor de finala.

In fata ii sta o jucatoare mai tanara, dar suficient de experimentata pentru a-i pune probleme, numarul 17 WTA, Elise Mertens. Au jucat de trei ori pana acum, de doua ori impunandu-se Simona, dar belgianca si-a adjudecat victoria in unicul meci disputat pe hard. Halep vs. Mertens este primul meci programat pe Arena Rod Laver in a opta zi de concurs, iar jucatoarele vor iesi pe teren luni, 27 ianuarie la ora 02:00, ora Romaniei.

LIVE TEXT Simona Halep vs. Elise Mertens, optimi Australian Open 2020



"Am jucat de cateva ori cu Elise Mertens, la Roland Garros, la Madrid, la Doha... am jucat suficient de mult impotriva ei pentru a-mi da seama de modul in care joaca si de ceea ce trebuie sa fac impotriva ei. Nu m-am gandit inca la optimea de finala, dar voi fi pregatita pentru meci si va trebui sa lupt. Chiar daca va juca grozav, eu voi fi acolo, gata de joc. Ea nu se da batuta niciodata, are un joc bun, joaca rapid de pe linia de fund", a prefatat Simona meciul din optimi cu Mertens.

"Nu va fi deloc usor, dar nu am nimic de pierdut! Halep este o jucatoare care returneaza enorm de multe mingi. Este o jucatoare remarcabila, cu o experienta bogata. De asemenea, este o jucatoare care se mobilizeaza la turneele de Grand Slam. Va trebui sa joc la nivelul maxim impotriva ei. Va trebui sa am un serviciu foarte bun si sa incerc sa conduc jocul, sa caut eu sa fac puncte. Am invins-o la Doha, dar a trecut aproape un an de atunci. Sunt in forma, si fizic si mental. Sper sa merg mai departe", a spus Mertens despre meciul cu Halep.

Rezultatele Simonei Halep si Elisei Mertens la Australian Open 2020



Simona Halep:



Tur 1 : 7-6, 6-1 cu Jennifer Brady (49 WTA)

Tur 2: 6-2, 6-4 cu Harriet Dart (173 WTA)

Tur 3: 6-1, 6-4 cu Yulia Putintseva (38 WTA)

Elise Mertens:

Tur 1: 6-2, 6-0 cu Danka Kovinic (86 WTA)

Tur 2: 6-3, 6-0 cu Heather Watson (75 WTA)

Tur 3: 6-1, 6-7, 6-0 cu Catherine Bellis (600 WTA)

Simona Halep vs. Elise Mertens (2-1 H2H)



Va fi a patra intalnire directa intre Simona si Elise. Halep a fost invinsa de Mertens in cea mai recenta confruntare directa, Doha 2019, scor 6-3, 4-6, 3-6, acesta fiind de altfel singurul duel consumat pe o suprafata rapida, asemanatoare celei de la Melbourne.

Primele doua episoade intre Simona Halep si Elise Mertens s-au derulat in 2018 pe zgura de la Madrid si Paris, romanca impunandu-se de fiecare data cu lejeritate in minimum de seturi, scor 6-0, 6-3, respectiv 6-2, 6-1.



Profilul oponentei Simonei Halep: Elise Mertens (Belgia)



Nascuta in Leuven, Elise Mertens, 24 de ani este o jucatoare de mana dreapta care loveste backhand-ul cu doua maini. Ocupa locul 17 in clasamentul WTA, iar cea mai inalta pozitie pe carea fost vreodata e 12, in noiembrie 2018.

A castigat peste 6 milioane de dolari din tenisul profesionist si 5 titluri WTA in proba de simplu, la Hobart in 2017 si 2018, la Lugano si Rabat in acelasi an si la Doha in 2019. In proba de dublu, are 9 titluri WTA castigate, printre care US Open-ul, Miami si Indian Wells in 2019, alaturi de Aryna Sabalenka.

Rezultatele Elisei Mertens la Australian Open



2019: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3 cu Madison Keys

2018: cinci victorii pe tabloul principal, infrangere in semifinale cu Caroline Wozniacki, viitoarea campioana

In 2018, Elise Mertens le-a invins la Melbourne pe Kuzmova, Gavrilova, Cornet, Martic si Svitolina fara sa piarda niciun set. Turul 4 in 2020 reprezinta a doua oara cand Mertens ajunge in saptamana a doua de concurs la Melbourne in cele trei participari bifate pana acum. Australian Open ramane pentru Elise Mertens grand slam-ul unde a facut cel mai bun rezultat in proba de simplu: faza semifinalelor.

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala

2017: infrangere in primul tur

2016: infrangere in primul tur

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2013: infrangere in primul tur

2012: infrangere in primul tur

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3

2010: infrangere in primul tur al calificarilor

Meteorologii anunta sanse minime de precipitatii la Melbourne in dimineata zilei de luni, urmand ca temperatura sa ajunga la aproximativ 18 grade celsius la ora 11:00, ora locala.

La pariuri, Simona Halep este favorita, avand o cota de 1.60 pentru a se califica in sferturi. De partea opusa, Elise Mertens este cotata cu 2.45 la victorie.

Castigatoarea meciului Halep vs. Mertens va juca in sferturi cu invingatoarea dintre Anett Kontaveit (31 WTA) si Iga Swiatek (56 WTA).