"Am fost mai rea azi, Darren?" :)) Cum va sarbatori Simona Halep calificarea in sferturi la Melbourne 

Simona Halep a facut declaratii care au amuzat publicul prezent pe arena centrala a complexului Melbourne Park.

Simona Halep a invins-o pe Elise Mertens, numar 17 WTA scor 6-4, 6-4 in optimile de finala ale Openului Australian. Partida a atins durata de 97 de minute de joc.

Imediat dupa realizarea celei de-a patra calificari in sferturi la Melbourne, Simona a declarat pe teren urmatoarele: "E o performanta grozava din partea mea sa joc din nou in sferturi. E foarte placut sa ma bucur de tenis aici in Australia. Ma bucur ca m-am calificat. Am mai jucat cu ea la Doha in finala si am pierdut dupa ce conduceam cu 1-0 la seturi si 4-2, deci stiam ca trebuie sa raman concentrata pana la final. De fapt, ca sa fiu sincera, am fost un pic emotionata la 4-3, dar am fost suficient de puternica pentru a castiga meciul", a spus Simona Halep.

Simona Halep: "Uneori o iau razna pe teren"



"A trebuit sa ma calmez, pentru ca uneori o iau razna pe teren atunci cand ma emotionez. Am avut nevoie sa raman calma, sa-mi iau energie din loja mea si sa merg inainte fara sa ma uit in urma", a mai declarat Halep. Cat despre iesirile nervoase si contabilizarea lor inspre cauza caritabila, numarul 2 WTA a spus: "Darren numara iesirile nervoase. Am fost mai rea azi? Da, cred ca azi am fost un pic mai rea decat in meciurile anterioare, dar e pentru o cauza buna, deci fac ce vreau eu. E pentru prima oara cand ma simt fericita pe terenul de tenis (rade). Mi-a zis ca-mi va spune numaratoarea totala (n.r. a reactiilor nervoase) la finalul turneului, deci sunt relaxata. Dar daca castig meciurile, e ok", a adaugat Simona.

Ce face Simona Halep intre meciuri la un turneu de mare slem? "Ascult muzica, pot sa spun ca e o superstitie. Avem trei piese pe care le ascultam constant, la fel ca la Wimbledon. Repetam asta, poate va functiona, niciodata nu se stie. Mai ies la plimbari, imi place sa vad orasul, oamenii. Azi ma voi duce sa-mi cumpar ceva ca sa ma motivez pentru urmatorul meci", a completat Simona, amuzand publicul prezent pe Arena Rod Laver.