Un iubitor al umorului negru, germanul Alexander Zverev (29 de ani) nu este cel mai iubit tenismen din Germania, deși ocupă locul întâi în clasamentul mondial.

Boris Becker a explicat motivele pentru care jucătorul de origine rusă nu se numără printre preferații compatrioților, însă nici sportivul Zverev nu se ajută singur, prin aparițiile pe care le semnează în fața camerelor de luat vederi.

Glumă deplasată: Alexander Zverev l-a întrebat pe un jurnalist de 77 de ani dacă urmează să moară

Înainte de a debuta cu victorie în ediția 2026 a Turneului Campionilor - un 6-4, 6-4 administrat debutantului Rafael Jodar, din Spania -, Zverev a făcut o glumă considerată de mulți neinspirată, interacționând cu experimentatul jurnalist italian, Ubaldo Scanagatta, în vârstă de 77 de ani.

Jurnalistul Scanagatta i-a transmis lui Zverev că „a întâlnit toți cei 30 de tenismeni care au fost număr unu ATP, iar el e ultimul,” a punctat italianul, înainte de a fi întrerupt de Zverev pentru a face următoarea glumă: „De ce ultimul? Urmează să mori?”, a fost intervenția germanului.

Shelton și-a ascuns fața cu mâna, când a văzut ce a spus Zverev

Imediat, Ben Shelton și-a acoperit fața cu mâna, într-un gest care transmite că a fost rușinat de replica de care a fost capabil colegul și competitorul său, Alexander Zverev.

Ubaldo Scanagatta a râs și a precizat că e „ultimul pe care l-a întâlnit”, nereușind să clarifice mult din ideile sale, în limba engleză.