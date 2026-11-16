Sorana Cîrstea (36 de ani) a rămas pe locul 16 în clasamentul WTA, o dată cu actualizarea făcută luni, 16 noiembrie, după încheierea Turneului Campioanelor.

„Prima rachetă” a țării meditează intens la decizia finală pe care trebuie să o ia, în curând, în vederea anului 2027. Din punct de vedere sportiv, Cîrstea va înregistra cea mai bună clasare la finalul unui sezon, în cariera de peste două decenii în tenisul profesionist, în consecință, din această perspectivă, retragerea sună ca o decizie neinspirată.

Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, aproape de cele mai înalte clasări ale carierelor

Cu o schimbare importantă la vârf, ierarhia o arată pe rusoaica Mirra Andreeva depășind-o pe Arina Sabalenka și preluând a doua poziție chiar cu șanse reale pentru a obține locul întâi, în prima parte a anului viitor. Doar 293 de puncte le separă pe Rybakina și Andreeva, în configurația care va rămâne valabilă până la sfârșitul anului calendaristic.

Mai jos în clasament, România se bucură că are, în continuare, trei sportive în prima sută mondială, după Sorana Cîrstea regăsindu-se Gabriela Ruse (29 de ani) și Jaqueline Cristian (28 de ani) , clasate pe locurile 61, respectiv 82.

Și mai încurajator este faptul că Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse sunt clasate la doar o poziție, respectiv zece locuri distanță de cele mai înalte clasări semnate în carieră, existând, în termenul apropiat, posibilitatea reală ca recordurile să fie depășite.

