GALERIE FOTO Trei românce „și jumătate”: cine este ultima jucătoare apărută în top 100 WTA

Trei românce „și jumătate”: cine este ultima jucătoare apărută în top 100 WTA Tenis
Alexandru Hațieganu
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Sorana Cîrstea, „fixă” pe locul 16 în clasamentul WTA.

TAGS:
Bianca AndreescuCanadaRomaniaTenis WTAGabriela RuseJaqueline CristianSorana CirsteaTOP 100 WTA
Din articol

Sorana Cîrstea (36 de ani) a rămas pe locul 16 în clasamentul WTA, o dată cu actualizarea făcută luni, 16 noiembrie, după încheierea Turneului Campioanelor.

„Prima rachetă” a țării meditează intens la decizia finală pe care trebuie să o ia, în curând, în vederea anului 2027. Din punct de vedere sportiv, Cîrstea va înregistra cea mai bună clasare la finalul unui sezon, în cariera de peste două decenii în tenisul profesionist, în consecință, din această perspectivă, retragerea sună ca o decizie neinspirată.

Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse, aproape de cele mai înalte clasări ale carierelor

Cu o schimbare importantă la vârf, ierarhia o arată pe rusoaica Mirra Andreeva depășind-o pe Arina Sabalenka și preluând a doua poziție chiar cu șanse reale pentru a obține locul întâi, în prima parte a anului viitor. Doar 293 de puncte le separă pe Rybakina și Andreeva, în configurația care va rămâne valabilă până la sfârșitul anului calendaristic.

Mai jos în clasament, România se bucură că are, în continuare, trei sportive în prima sută mondială, după Sorana Cîrstea regăsindu-se Gabriela Ruse (29 de ani) și Jaqueline Cristian (28 de ani) , clasate pe locurile 61, respectiv 82.

Și mai încurajator este faptul că Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse sunt clasate la doar o poziție, respectiv zece locuri distanță de cele mai înalte clasări semnate în carieră, existând, în termenul apropiat, posibilitatea reală ca recordurile să fie depășite.

Cîrstea, Ruse și Cristian, în top 100 WTA

  • Sorana cirstea us open 2026 1
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Jaqueline Cristian Gabriela Ruse
Jaqueline cristian 030226
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Bianca Andreescu încheie anul în top 80 WTA, după ce l-a început pe locul 228 mondial

Noutatea în top 100 WTA este Bianca Andreescu, sportivă canadiană cu părinți români, născută peste Ocean, care a înregistrat o ascensiune fabuloasă, în ultimele săptămâni.

De neoprit în turneele ITF, Andreescu a ajuns la trei trofee adjudecate, în ultimele patru competiții la care a luat parte.

Pe zgura din Sopo, Columbia, Andreescu a legat cinci succese, pierzând un singur set, în parcursul său către trofeu.

După finala câștigată cu 6-3, 6-3 în fața americancei Elizabeth Mandlik, Bianca Andreescu a urcat până pe locul 77 în clasamentul mondial și s-a asigurat că va încheia sezonul în top 80 mondial, rezultat care îi garantează calificarea directă pe tabloul principal al Openului Australiei.

Bianca Andreescu

  • Bianca andreescu trofee final 2026 004
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