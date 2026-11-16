Universitatea Craiova, liderul Superligii de fotbal a României, a terminat la egalitate cu formaţia de ligă secundă CSM Slatina, 2-2, luni, într-o partidă amicală desfăşurată la Baza de pregătire ”Ilie Balaci” din Craiova.

Universitatea Craiova, remiză în amicalul cu CSM Slatina

Golurile campioanei au fost marcate de Mihnea Rădulescu (min. 31) şi Joao Lameira (min. 75), potrivit paginii de Facebook a clubului din Bănie.

Pentru fostul lider al ligii secunde au punctat Abel Stan şi Andreas Mihaiu. Universitatea a început meciul cu R. Sava - A. Rus, Stevanovic, Romanciuk - Teles, Al. Creţu, Lameira, Nuno Tavares - M. Rădulescu, Elisor, Nsimba.

Au mai intrat pe parcursul reprizei secunde portarul Alexandru Maxim, Daniel Motîntău şi Alexandru Iamandache, înlocuindu-i pe Sava, Stevanovic şi Adrian Rus.

Universitatea va juca în prima etapă din retur cu UTA Arad, pe 22 noiembrie, în deplasare.