Vinicius dă vina pe Real Madrid: „M-a afectat! Să nu uitați”

Vinicius dă vina pe Real Madrid: „M-a afectat! Să nu uitați” Fotbal extern
SPORT.RO
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Vinicius Junior a vorbit despre forma salbă pe care o traversează în acest start de sezon.

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Din articol

Vinicius a făcut un meci bun în tricoul naționalei Braziliei și a reușit o „dublă” în partida amicală împotriva Japoniei, încheiat 3-2 în favoarea niponilor.

Chiar dacă „Selecao” a pierdut, cele două goluri au fost ca o gură de aer pentru starul lui Real Madrid, care traversează o perioadă complicată la echipa de club.

Motivul din spatele formei slabe a lui Vinicius

Jucătorul de 26 de ani a fost destul de criticat în ultima perioadă din cauza prestațiilor neconvingătoare în tricoul lui Real Madrid.

Vinicius a explicat de ce a avut un start de sezon sub nivelul așteptărilor și dă vina și pe negocierile lungi pe care le-a avut cu oficialii „Los Blancos” pentru prelungirea contractului.

„Situația contractului de la Real Madrid este posibil să-mi fi afectat și mie începutul sezonului. M-am antrenat mai puțin. Mi-a dat peste cap starea mentală la începutul sezonului.

Sunt om și fac greșeli destul de des… dar încerc mereu să mă îmbunătățesc și să înțeleg tot mai bine fotbalul.

Am 26 de ani și trebuie să mă bucur puțin și de viață. Dar să nu uitați, sezonul este încă lung”, a spus Vinicius, la conferința de presă de dinaintea meciului Braziliei cu Singapore.

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Starul brazilian a fost suspendat patru meciuri în La Liga, în urma unui fault grosolan, fapt care i-a atras și mai multe critici jucătorului care mai are contract cu Real Madrid până în iunie 2023.

Vinicius Junior are un gol și trei pase decisive în 12 meciuri jucate în tricoul lui Real Madrid în acest sezon.

130 de milioane de euro este cota jucătorului de aripă stânga, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

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