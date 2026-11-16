Vinicius dă vina pe Real Madrid: „M-a afectat! Să nu uitați”

Vinicius a făcut un meci bun în tricoul naționalei Braziliei și a reușit o „dublă” în partida amicală împotriva Japoniei, încheiat 3-2 în favoarea niponilor.

Chiar dacă „Selecao” a pierdut, cele două goluri au fost ca o gură de aer pentru starul lui Real Madrid, care traversează o perioadă complicată la echipa de club.

Motivul din spatele formei slabe a lui Vinicius

Jucătorul de 26 de ani a fost destul de criticat în ultima perioadă din cauza prestațiilor neconvingătoare în tricoul lui Real Madrid.

Vinicius a explicat de ce a avut un start de sezon sub nivelul așteptărilor și dă vina și pe negocierile lungi pe care le-a avut cu oficialii „Los Blancos” pentru prelungirea contractului.

„Situația contractului de la Real Madrid este posibil să-mi fi afectat și mie începutul sezonului. M-am antrenat mai puțin. Mi-a dat peste cap starea mentală la începutul sezonului.

Sunt om și fac greșeli destul de des… dar încerc mereu să mă îmbunătățesc și să înțeleg tot mai bine fotbalul.

Am 26 de ani și trebuie să mă bucur puțin și de viață. Dar să nu uitați, sezonul este încă lung”, a spus Vinicius, la conferința de presă de dinaintea meciului Braziliei cu Singapore.