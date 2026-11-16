MM Stoica a demisionat din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB la presiunile lui Gigi Becali.

Cu toate acestea, patronul roș-albaștrilor a vorbit despre posibilitatea ca Mihai Stoica să se întoarcă la echipa bucureșteană.

Gigi Becali a spus când va reveni MM Stoica la FCSB

Omul cu banii de la FCSB a dat de înțeles că au existat niște nemulțumiri în legătură cu Mihai Stoica și de aceea s-a luat decizia ca el să plece.

Gigi Becali a dezvăluit însă că MM Stoica ar putea reveni cât de curând la fost campioană și a spus și care ar fi condițiile.

„MM nu a plecat, adică mă refer la faptul că MM e al nostru, nu e așa, de aruncat. MM o să vină înapoi, numai că o să vină smerit și o să vină pe alți cai, nu pe din ăia nărăvași. O să vină frumos, pe măgăruș, taca-taca, taca-taca.

Nu merge așa. Se va întoarce când o să ia Reghe campionatul. Până atunci ce să facem cu el? Pentru ce? Gata, începe o nouă eră acum! O nouă eră la FCSB! Chiar că era Becali. Acum vine era Becali, eu iau deciziile la milimetru”, a declarat Gigi Becali.