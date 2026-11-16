VIDEO Gigi Becali a aruncat bomba! Când se va întoarce MM Stoica la FCSB: „Iau deciziile la milimetru”

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SPORT.RO
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Gigi Becali a vorbit despre plecarea lui MM Stoica de la FCSB.

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Gigi BecaliFCSBLaurentiu ReghecampfMM Stoica
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MM Stoica a demisionat din funcția de Președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB la presiunile lui Gigi Becali.

Cu toate acestea, patronul roș-albaștrilor a vorbit despre posibilitatea ca Mihai Stoica să se întoarcă la echipa bucureșteană.

Gigi Becali a spus când va reveni MM Stoica la FCSB 

Omul cu banii de la FCSB a dat de înțeles că au existat niște nemulțumiri în legătură cu Mihai Stoica și de aceea s-a luat decizia ca el să plece.

Gigi Becali a dezvăluit însă că MM Stoica ar putea reveni cât de curând la fost campioană și a spus și care ar fi condițiile.

„MM nu a plecat, adică mă refer la faptul că MM e al nostru, nu e așa, de aruncat. MM o să vină înapoi, numai că o să vină smerit și o să vină pe alți cai, nu pe din ăia nărăvași. O să vină frumos, pe măgăruș, taca-taca, taca-taca.

Nu merge așa. Se va întoarce când o să ia Reghe campionatul. Până atunci ce să facem cu el? Pentru ce? Gata, începe o nouă eră acum! O nouă eră la FCSB! Chiar că era Becali. Acum vine era Becali, eu iau deciziile la milimetru”, a declarat Gigi Becali.

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MM Stoica nu a dus lipsă de oferte

În această perioadă, Mihai Stoica nu a dus lipsă de oferte. A primit deja două propuneri din partea unor cluburi din Superliga României, dar preferă să rămână în postura de analist TV.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.

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