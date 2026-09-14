Ce revenire! Acum 4 ani, în semifinala de la French Open, Alexander Zverev risca să încheie conturile cu tenisul de elită. Astăzi, el e dublu campion de Grand Slam.

În iunie 2022, atunci când a părăsit terenul în lacrimi, în duelul cu Rafael Nadal, suferind o ruptură a ligamentelor gleznei, foarte puțini specialiști credeau că Zverev va fi capabil de a se ridica din nou. O asemenea accidentare horror, dacă nu-ți încheie cariera sportivă, o trage mult în jos. Zverev însă a depășit toate așteptările! Pentru că, de fapt, e învățat cu asta, după cum ne-a arătat și dezvăluirea sa după finala US Open 2026 despre boala cu care s-a luptat de la vârsta de 4 ani.

Alexander Zverev, la fel ca legendarul Boris Becker

Pentru Zverev, drumul revenirii, după accidentarea teribilă de la Paris, a fost infernal. Dar eforturile sale au fost încununate, în acest an, cu două trofee de Grand Slam. Primele din cariera sa! După victoria de la French Open, a venit acum și triumful de la New York, la US Open 2026: 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 cu americanul Ben Shelton.

Acest rezultat l-a propulsat pe Zverev în istoria „sportului-alb“. Iată cum:

*Alexander Zverv e doar al doilea jucător german de tenis din era Open – după 1968 – care câștigă mai mult de un trofeu major în același sezon. Primul care a reușit așa ceva a fost Boris Becker, în 1989, când s-a impus la Wimbledon și US Open. De asemenea, Alexander Zverev e doar al doilea neamț care câștigă US Open, în era Open, după legendarul Becker.

*Dintre jucătorii de tenis care și-au început parcursul sportiv în era Open, Alexander Zverev (29 de ani și 132 de zile, când a început US Open 2026) e al doilea cel mai vârstnic campion în premieră, la New York. Doar elvețianul Stan Wawrinka (31 de ani și 154 de zile) era mai în vârstă, în 2016, atunci când și-a cucerit primul trofeu, la US Open.

*Alexander Zverev a avut nevoie de 11 participări, la New York, pentru a câștiga titlul de la US Open, în premieră. Doar Stan Wawrinka a triumfat, în premieră, în ultimul Grand Slam al anului, după mai multe participări, 12.