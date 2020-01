"Nu sunt relevante cifrele!" Reactia lui CTP dupa calificarea FABULOASA a Simonei in sferturile de la Australian Open! Ce a spus! EXCLUSIV

Simona Halep e in semifinale la Australian Open.

Simona Halep o va intalni pe Garbine Muguruza in semifinale la Australian Open. Halep a facut un meci senzational in sferturi cu Kontaveit, pe care a invins-o in doar 53 de minute, scor 6-1, 6-1. In celalalt sfert de finala, Muguruza s-a impus tot in doua seturi in fata Anastasiei Pavlyuchenkova, scor 7-5, 6-3.

Cristian Tudor Popescu a vorbit despre meciul perfect facut de Simona Halep si despre parcursul din acest moment pe care il are sportiva romanca. Acesta este de parere ca daca va continua sa joace cum a facut-o pana acum, are sanse mari sa o invinga pe Muguruza.

"Sigur ca da, dar nu cred ca vor fi determinate cifrele pe care le pomeneati adinearui. Care este scorul general al intalnirilor, cum a castigat Muguruza, mai mult pe hard. Nu au relevanta aceste date, pentru ca Simona in acest moment joaca pe mana ei, nu pe mana adversarei. Muguruza este o jucatoare fabuloasa, dar inconstanta, dar atunci cand nu joaca nimic, pierde in fata unor adversare mult mai slab coatate. Daca isi intra in forma, le-a depasit la galop pe Svitolina, Kiki Bertens, Pavlyuchenkova. Pe Simona am vazut-o acum cu Kontaveit, nu se gandeste la rezultatul meciului. Nu se gandeste la rezultatul turneului, nu are in minte decat punctul care se joaca. Intr-o fractiune de secunda, il uita si trece la punctul urmator. Nu are frica de infrangere si nu se gandeste obsedant la victorie si asta ii da o liniste interioara cum nu cred ca am vazut-o vreodata la ea.

In adancul ei, Simona este concentrata, este calma. A incercat si a reusit de multe ori sa intre in zona din apropierea fileului. A facut si voleul din fata, din apropierea fileului. Asta este schimbarea fundamentala, nu ii mai e frica de mingile din apropierea fileului. Chiar loveste mai tare, pentru ca ajunge devreme, pentru ca daca ajunge ceva mai devreme la minge, lovitura ajunge pe brate, astfel lovitura este mai moale. Sa joace exact cum a jucat pana acum si asa o va face pentru ca joaca pe mana ei. Acum joaca pe mana ei, nu va fi foarte interesata de ce face Muguruza si va fi interesata sa isi faca jocul ei", a declarat Cristian Tudor Popescu, la PRO X.

Cristian Tudor Popescu anticipeaza o surpriza in partida dintre Sofia Kenin si Ashielgh Barty, cealata semifinala de la Australian Open



"Sofia Kenin este in urcare de vreo 2 ani. Imi aduc aminte de un meci cu Simona pe hard, in care i-a produs adevarate chinuri. E un adversar foarte greu pentru Ashley Barty, care are in plus si presiunea tribunei. Tribuna o poate duce spre victorie sau poate sa-i creeze crispare, pentru ca doreste prea mult ca jucatoarea australiana sa castige. Nu ar fi o mare supriza daca Sofia Kenin ar reusi sa o invinga pe Barty, dar totusi australianca are prima sansa.



Simona trebuie sa joace exact cum a jucat pana acum. Acum joaca pe mana ei, nu va fi foarte interesata de ce face Muguruza si va incerca sa-si faca jocul ei si e important ca are o componenta agresiva in joc, asa cum a avut in meciul cu Kerber de acum doi ani. Depinde numai de Simona, daca va reusi sa isi pastreze acest joc de pana acum, dupa parerea mea o invinge pe Muguruza, care nu s-a lovit pana acum de o adversara atat de constant tare, precum Simona. Simona e o stanca in momentul de fata", a mai spus Cristian Tudor Popescu.