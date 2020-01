Superstitie sau normalitate? VIDEO: | Ce face Simona Halep in pauza dintre meciuri la un turneu de Grand Slam 

Din articol Ce face Simona Halep intre meciuri la un turneu de mare slem?

Simona Halep mai are mai putin de 24 de ore la dispozitie pentru a pregati meciul din sferturi cu Anett Kontaveit.

Simona Halep este in gestionarea timpului restrans pe care il are la dispozitie intre meciuri in timpul unui turneu de mare slem.

Intrebata despre activitatile pe care le intreprinde in pauzele dintre tururi, Simona Halep a raspuns franc: "Ascult muzica, pot sa spun ca e o superstitie. Avem trei piese pe care le ascultam constant, la fel ca la Wimbledon. Repetam asta, poate va functiona, niciodata nu se stie. Mai ies la plimbari, imi place sa vad orasul, oamenii".

"Azi ma voi duce sa-mi cumpar ceva ca sa ma motivez pentru urmatorul meci", a completat Simona la scurt timp dupa victoria 6-4, 6-4 cu Elise Mertens din optimile de finala.

Halep va juca pentru un loc in penultimul act la Openul Australian impotriva estoniencei Anett Kontaveit, numar 31 WTA care se afla la cel mai bun rezultat al carierei. Meciul va avea loc miercuri dimineata de la ora 02:00, ora Romaniei.