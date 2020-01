DECLARATIA EMOTIONANTA cu care Simona Halep le-a cucerit inimile australienilor | Mesajul INTIM pe care i l-a transmis lui Darren Cahill 

Simona Halep a facut o declaratie emotionanta la scurt timp dupa victoria fabuloasa bifata in sferturile de finala, scor 6-1, 6-1 in fata estoniencei Anett Kontaveit.

Halep le-a jurat iubire australienilor, declarand Australia a doua sa casa si i-a multumit din nou lui Darren Cahill pentru faptul ca a facut-o sa devina intai o persoana mai buna, iar apoi o jucatoare mai dibace.

"Here, in Australia, I can say that it is my second home because I feel a part of this community."

