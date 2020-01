S-a stabilit PRIMA SEMIFINALA a Openului Australian 2020: Simona Halep vs. Garbine Muguruza ar putea fi a doua

Sofia Kenin si Ashleigh Barty s-au calificat in semifinalele Openului Australian. Halep si Muguruza ar putea juca in finala jumatatii opuse de tablou.

O prima zi a sferturilor de finala fara surprize din perspectiva bookmakerilor pe tabloul principal feminin de la Melbourne. Numar 15 WTA Sofia Kenin a trecut cu 6-4, 6-4 de Ons Jabeur (78 WTA) si va juca prima semifinala de Grand Slam a carierei. Tunisianca a reactionat in mod curios dupa o scurta la care nu a mai ajuns, lovind mingea cu piciorul in inaltul arenei.



Adversara ii va fi reprezentanta gazdelor, Ashleigh Barty, care a oprit-o pe finalista editiei precedente in sferturi. Petra Kvitova a cedat tiebreak-ul primului set la 6, dupa care si-a pierdut forma de moment si a fost dominata in setul secund, pe care l-a pierdut 2-6. Barty este prima jucatoare din Australia calificata in semifinalele unei editii de Australian Open din 1984 incoace.

Semifinala dintre Ashleigh Barty si Sofia Kenin va avea loc joi, 30 ianuarie. A doua semifinala va fi stabilita intre invingatoarele meciurilor Simona Halep vs. Anett Kontaveit si Garbine Muguruza vs. Anastasia Pavlyuchenkova. Ambele se vor juca in cursul diminetii zilei de miercuri, 29 ianuarie.

Into the final 4⃣‼️

Top seed @ashbarty posts her best #AusOpen result to date, reaching the semifinals with a 7-6(6) 6-2 win over Petra Kvitova.

She's the first Aussie woman to reach this stage since Wendy Turnbull in 1984 ????????#AO2020 pic.twitter.com/gPQfhEuzLC