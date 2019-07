"Nu stiam ca poate asta!" Simona Halep a surprins pe toata lumea in meciul cu Svitolina! Cum s-a transformat jocul ei

Simona Halep a castigat categoric primul set al meciului cu Elina Svitolina din semifinale la Wimbledon.

Simona Halep a castigat primul set cu 6-1 in semifinala cu Elina Svitolina de la Wimbledon, in 44 de minute. Meciul a inceput extrem de echilibrat, cu trei mingi de break salvate de Halep la primul serviciu. Halep s-a dezlantui t de la 1-1 si nu i-a mai dat sanse adversarei.



Simona Halep a impresionat cu jocul la fileu!

In primul set cu Elina Svitolina a facut cel mai bun meci din acest an! Romanca a reusit cateva puncte scurte superbe, procedeu pe care nu il stapanea atat de bine pana acum si pe care il evita. Simona Halep a fost net superioara Svitolinei in primul set. A avut un procentaj de 65% la primul serviciu si 64% din puncte castigate. Simona Halep a salvat 80% din sansele de break ale adversarei (4 din 5), iar la retur a avut procentaj 65%, mult superior adversarei, care a avut doar 36%. Si la al doilea retur, Simona halep a fost superioara, 67% versus 47%.

Simona Halep a castigat 60% din mingile de break (3 din 5) spre deosebire de Sivtolina, care a castigat 1 din 5.

Simona Halep a avut 12 lovituri castigatoare, in timp ce Svitolina a reusit doar 8. Romanca a avut si 12 erori nefortate, in timp ce adverara ei a riscat mai putin si a avut doar 8.

Simona a castigat 80% din punctele la fileu (4 din 5), spre deosebire de Elina Svitolina, care a castigat 1 din 7! "Nu stiam ca poate asta!" au exclamat fanii Simonei pe retelele de socializare.

