Probleme în Bănie! Ce s-a întâmplat înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA

Probleme în Bănie! Ce s-a întâmplat înaintea partidei Universitatea Craiova - Sparta Praga: Decizia UEFA Conference League
Data publicarii:
Data actualizarii:

Universitatea Craiova va juca pe „Ion Oblemenco” meciul cu Sparta Praga din Conference League.

Universitatea Craiova Sparta Praga Conference League
Universitatea Craiova primește joi seară, de la ora 19:45, vizita celor de la Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea va fi redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

  • Meciul va conta pentru etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!

UEFA „s-a speriat” din cauza ceții de la Craiova

Cu câteva ore înainte de începerea meciului din cupele europene, peste stadionul „Ion Oblemenco” s-a așternut o ceață groasă, iar arbitrii și observatorii UEFA au verificat înaintea începerii meciului, dacă partida se va putea juca de la ora stabilită.

Conform informațiilor Sport.ro, UEFA „a dat OK-ul” pentru ca meciul să aibă loc în condiții normale, chiar dacă ceața este în continuare destul de densă.

Echipele de start din Universitatea Craiova - Sparta Praga:

  • Universitatea Craiova: Isenko - Romanchuk, Rus, Badelj - Mogoș, Al. Crețu, Anzor, Teles - Cicâldău - Etim, Baiaram

Rezerve: Lung Jr., L. Popescu, Fl. Ștefan, Al Hamlawi, Houri, Stevanovic, Băsceanu, Matei, Muntean, Nsimba

Antrenor: Filipe Coelho

  • Sparta Praga: Vindahl - Sevinsky, Sorensen, Vydra - Preciado, Mannsverk, Kairinen, Rynes - Mercado, Rrahmani, Haraslin

Rezerve: Surovcik, Suchomel, Kaderabek, Eneme, Kuchta, Birmancevic, Sailek, Panak, Milla, Zeleny, Kuol, Penxa

Antrenor: Brian Priske

