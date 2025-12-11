Universitatea Craiova primește joi seară, de la ora 19:45, vizita celor de la Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea va fi redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Meciul va conta pentru etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!

UEFA „s-a speriat” din cauza ceții de la Craiova

Cu câteva ore înainte de începerea meciului din cupele europene, peste stadionul „Ion Oblemenco” s-a așternut o ceață groasă, iar arbitrii și observatorii UEFA au verificat înaintea începerii meciului, dacă partida se va putea juca de la ora stabilită.

Conform informațiilor Sport.ro, UEFA „a dat OK-ul” pentru ca meciul să aibă loc în condiții normale, chiar dacă ceața este în continuare destul de densă.

