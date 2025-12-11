Universitatea Craiova primește joi seară, de la ora 19:45, vizita celor de la Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea va fi redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.
- Meciul va conta pentru etapa cu numărul 5 din faza principală a competiției UEFA Europa Conference League!
UEFA „s-a speriat” din cauza ceții de la Craiova
Cu câteva ore înainte de începerea meciului din cupele europene, peste stadionul „Ion Oblemenco” s-a așternut o ceață groasă, iar arbitrii și observatorii UEFA au verificat înaintea începerii meciului, dacă partida se va putea juca de la ora stabilită.
Conform informațiilor Sport.ro, UEFA „a dat OK-ul” pentru ca meciul să aibă loc în condiții normale, chiar dacă ceața este în continuare destul de densă.