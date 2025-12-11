Sute de suporteri ai grupării Sparta Praga și-au făcut simțită prezența în Bănie, înaintea partidei cu Universitatea Craiova de astăzi, contând pentru faza ligii din Conference League.

Fanii Spartei Praga au cântat în centrul Craiovei

Aproximativ 400 de fani cehi au cântat și au aplaudat în centrul Craiovei, fiind însoțiți de către Jandarmerie în drumul către arena „Ion Oblemenco”.

Pe stadion vor fi între 22.000 și 23.000 de spectatori, dintre care doar 377 vor susține Sparta Praga împotriva elevilor lui Filipe Coelho.

Universitatea Craiova - Sparta Praga, astăzi de la 19:45

Universitatea Craiova primește joi seară, de la ora 19:45, vizita celor de la Sparta Praga pe stadionul ”Ion Oblemenco” din Bănie. Confruntarea va fi redată în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

În clasamentul fazei principale, Universitatea Craiova se află pe locul 15 cu șapte puncte. În primele patru runde, oltenii au bifat două victorii, la care s-au adăugat un rezultat de egalitate și o înfrângere.

La fel și Sparta Praga, doar că cehii au un golaveraj mai bun, +3, cu cinci goluri marcate și două primite, în timp ce trupa din Bănie a înscris de trei ori și a încasat tot atâtea goluri.

