"Nu il asculta nimeni pe rasistul ala sexist!" Atac DUR la adresa lui Tiriac dupa ce Serena a INVINS-O pe Simona

Jucatoarea din SUA a avut nevoie de o ora si douazeci si trei de minute pentru a se impune in fata locului 2 WTA! Serena s-a calificat in semifinale, acolo unde va juca cu Naomi Osaka, dupa o prestatie incredibila.

Williams a impresionat cu jocul sau la Australian Open, performantele sale venind si ca o 'replica' pentru Ion Tiriac, cu care a avut o disputa de la distanta.

Omul de afaceri roman a declarat recent ca Serena ar trebui sa se retraga daca ar avea decenta, tinand cont de varsta si greutatea pe care le are.

Anturajul Serenei a reactionat imediat, criticandu-l pe Tiriac, iar acum sotul tenismenei din SUA a venit cu un atac la adresa milionarului roman, imediat dupa ce s-a incheiat meciul cu Halep.

Alexis Ohanian a distribuit pe contul de Twitter clipul postat de WTA, de la finalul meciului cu Halep, alaturi de descrierea: "Ce bine ca nu il ascultat nimeni pe rasistul ala sexist!" Mesajul a fost postat alaturi de un emoji cu clovn si numele lui Ion Tiriac.

Good thing no one listens to that racist sexist ???? Ion Țiriac https://t.co/Dz0LVephE0