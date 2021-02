BREAKING NEWS! Decizie de ULTIMA ORA a lui Ion Tiriac! Isi da DEMISIA de la conducerea Federatiei Romane de Tenis

Ion Tiriac a decis sa demita din functia de presedinte al Federatiei Romane de Tenis.

Omul de afaceri a fost numit presedinte dupa alegerile din iunie 2019, insa acum vrea sa renunte la postul sau, anunta ProSport. Conform sursei citate, Ion Tiriac si-a anuntat apropiatii ca urmeaza sa isi prezinte demisia oficiala din functia de presedinte.

Tiriac ar fi decis sa demisioneze in urma unei analize amanuntite a perspectivelor pe care le are FRT in contextul pandemiei, in special datorita faptului ca se apropie si Jocurile Olimpice.

Pandemia a obligat Guvernul sa reduca bugetul MTS cu aproximativ 30%, astfel, toate federatiile au fost afectate. Ion Tiriac va ceda locul sau unei persoane motivate si deschise spre rezolvarea problemelor serioase cu care se confrunta tenisul romanesc.

Pana cand vor fi organizate urmatoarele alegeri prezidentiale ale Federatiei Romane de Tenis, locul pe care Tiriac il elibereaza va fi ocupat de un presedinte interimar.