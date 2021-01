Axa Bucuresti-Budapesta-Belgrad | Ion Tiriac s-a inteles cu familia Djokovic pentru a muta turneul ATP 250 

Turneul ATP de la Bucuresti se va muta la Belgrad.

Fostul turneu ATP de la Bucuresti se va muta la Belgrad, dupa o perioada de trei ani in care competitia a avut loc in capitala Ungariei, noteaza GSP.

In aceasta mutare, decizia a fost luata de Ion Tiriac, detinatorul licentei, in colaborare cu viitorul director al turneului, Djordje Djokovic, fratele mai mic al lui Novak. Intrecerea din capitala Serbiei este programata pentru saptamana 19-25 aprilie, in urma aprobarilor acordate de consiliul director al circuitului ATP.

Bucurestiul a pierdut turneul ATP 250 in 2016, in urma unei hotarari luate de Ion Tiriac drept consecinta a degradarii Arenelor BNR. Ultimele doua editii ale competitiei organizate la Bucuresti au fost castigate de romani in proba de dublu; Marius Copil si Adrian Ungur s-au impus in 2015, in vreme ce Florin Mergea si Horia Tecau si-au adjudecat trofeul in 2016.

Djordje Djokovic a fost parte a comitetului organizator al Cupei Adria, competitie amicala in urma careia Novak Djokovic si Goran Ivanisevic s-au numarat printre persoanele infectate cu COVID-19.