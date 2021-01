Reactia The Guardian, dupa conflictul dintre Tiriac si sotul Serenei Williams! "Ea tot trebuie sa se confrunte cu remarci rasiste sau sexiste!"

In ultima vreme, Ion Tiric a fost implicat intr-un conflict de la distanta cu Alexis Ohanian, sotul Serenei Williams.

Miliardarul roman a declarat ca Serena nu mai are nici greutatea necesara si nici varsta pentru a juca.

"Serena Williams nu mai are nici varsta si greutatea necesare pentru a mai juca si daca ar avea putina decenta, s-ar retrage." In urma acestor declaratii, Tiriac a fost atacat de mai multe ori pe retele de socialziare de Alexis Ohanian si a devenit principalul subiect intr-un editorial al publicatiei de The Guardian.

Jurnalistii britanici au scris ca declaratia lui Ion Tiriac nu reprezinta nimic socant.

"Tiriac a avut atacuri similare asupra Serenei Williams de nenumarate ori in trecut. Arata lucrurile cu care Williams s-a confruntat de-a lungul carierei. Chiar si in momentul in care numele sau nu ar fi trebuit sa fie in atentia cuiva, ea tot trebuie sa se confrunte cu remarci rasiste sau sexiste", au scris jurnalistii britanici.

De asemenea, ziaristii de la The Guardian au amintit un al episod controversat din 2018 in care a fost implicati Serena Williams si Ion Tiriac. La momentul respectiv, omul de afaceri roman a spus: "Cu tot respectul, dar are 36 de ani si 90 de kilograme. As vrea sa vad altceva, as prefera sa vad o jucatoare precum Steffi Graf."