Ion Tiriac: "Serena are 90 de kilograme si nu se mai misca usor pe teren. Daca ar avea putina decenta, s-ar retrage!" | Antrenorul Serenei Williams a rabufnit 

Patrick Mouratoglou a sarit in apararea elevei sale, Serena Williams, dupa ce jucatoarea din SUA a fost criticata de Ion Tiriac.

Comentariile adresate de Ion Tiriac Serenei Williams nu au fost lasate sa treaca cu vederea de catre tehnicianul francez al jucatoarei din SUA, Patrick Mouratoglou.

"La varsta si greutatea ei, nu se mai misca pe teren la fel de usor ca acum 15 ani. Serena a fost o jucatoare senzationala, dar daca ar avea putina decenta, s-ar retrage! Cu tot respectul, are 36 de ani si 90 de kilograme (n.r. Serena are, de fapt, 39 de ani si 70 de kilograme). Mi-as dori sa vad altceva, de exemplu o jucatoare care sa semene cu Steffi Graf," a declarat Ion Tiriac pentru Sport Bild, informeaza Digi.

Patrick Mouratoglou nu a intrat in jocul replicilor taioase, dar a reiterat faptul ca Serena Williams nu mai are nimic de dovedit nimanui: “Cu un an in urma, Serena a mai atins o borna istorica: ea a cucerit primul titlu din postura de mama, la Auckland. Ea nu mai are nevoie sa dovedeasca nimanui nimic acum - a demonstrat lumii intregi ca are forta sa continue, indiferent de circumstante, indiferent de provocari. Sa avem un an 2021 memorabil!”, a fost mesajul transmis de antrenorul Serenei Williams, Patrick Mouratoglou.

Serena Williams va participa la Australian Open, turneu programat pentru perioada 8-21 februarie. Jucatoarea din Statele Unite ale Americii are 23 de titluri de mare slem in palmares, dar nu s-a mai impus in vreo competitie de acest calibru din 2017, cand isi adjudeca trofeul tocmai la Melbourne.