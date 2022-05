„Nu am găsit răspunsuri!” Cum a explicat Simona Halep setul pierdut cu 6-1 în fața debutantei de 18 ani din Germania

Răsuflând ușurată după testul dificil propus de Nastasja Schunk (18 ani, 165 WTA) în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros, Simona Halep le-a mulțumit spectatorilor rămași în tribunele Arenei Simonne-Mathieu, pe o temperatură de aproximativ 14 grade celsius.

Halep s-a impus, cu mari eforturi și nu fără emoții, în partida cu Schunk, scor 6-4, 1-6, 6-1, după o oră și 48 de minute, timp în care a comis 31 de erori neforțate, un număr colosal, având în vedere istoricul său caracteristic.

„Vreau să le mulțumesc spectatorilor că au rămas, pentru că e frig. Vă mulțumesc pentru atmosfera frumoasă. Sunt foarte fericită să mă întorc la Roland Garros. Anul trecut nu am jucat, mi-a lipsit,” a spus Simona Halep, în interviul oferit pe suprafața de joc, imediat după încheierea partidei.

„Mă bucură victoria. În setul 2, ea a jucat foarte bine, a lovit puternic și nu am găsit răspunsuri, dar, în final, am rămas concentrată și puternică. Sunt foarte mulțumită cu această victorie, mereu e greu în primul tur.

Obiectivul meu e să joc mai bine, în turul următor. Mă concentrez doar pe asta. Vreau doar să dau tot ce am mai bun, atunci când ies pe teren, așa cum am făcut-o azi,” a completat Simona Halep, privind înainte, către meciul din turul secund, pe care îl va disputa împotriva chinezoaicei Qinwen Zheng (19 ani, 74 WTA), joi, 26 mai.

Job done ✅@Simona_Halep moves on in Paris, defeating Nastasja Schunk 6-4, 1-6, 6-1.#RolandGarros pic.twitter.com/zAdVGZhcBK