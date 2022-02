Novak Djokovic, urât de colegii săi din ATP și WTA pentru aparițiile sale la Melbourne: „M-au rănit mult. Am simțit acele priviri”

Novak Djokovic a confirmat în interviul acordat BBC că a primit un tratament dur din partea colegilor săi din circuit în momentul în care a pătruns în Arena Rod Laver și în sala de forță, pentru a se pregăti de startul Openului Australian 2022.

După ce Curtea Federală a decis că viza de intrare a sârbului Novak Djokovic pe teritoriul Australiei este legitimă, liderul ATP s-a antrenat de câteva ori în arena principală a Complexului Melbourne Park, dar nu a fost văzut cu ochi buni de colegii săi din ATP și WTA.

„Am lipsit patru zile, după care m-am antrenat, dar nu au fost zile normale de antrenament, pe care le-aș fi avut de obicei înainte de un Grand Slam. Zburau elicoptere deasupra Arenei Rod Laver de fiecare dată când mă antrenam acolo. Camere, peste tot. De asemenea, colegii mei m-au rănit mult.

Am simțit acele energii și acele priviri din partea colegilor mei și a persoanelor care se aflau în clădire. Evident, înțeleg că aveau o percepție bazată pe ceea ce au văzut în presă, dar eu nu aveam dreptul să ies public, din cauza procesului legal,” a declarat Novak Djokovic pentru BBC.

