Simona Halep - Gabriela Ruse, meci de gală la WTA Dubai. S-a stabilit ora partidei programată miercuri

Meciul din turul secund de la WTA Dubai va avea loc miercuri, pe Terenul Central, de la ora 18:30.

Halep, campioană în 2015 şi 2020 la Dubai, a câştigat ambele sale meciuri directe cu Ruse, anul trecut la Transylvania Open, în primul tur, cu 6-1, 6-2, şi anul acesta la Melbourne Summer Set 1, în optimi, cu 6-2, 6-1.

Gabriela Ruse - Simona Halep, în optimile de la Dubai

Gabriela Ruse, locul 59 WTA, venită din calificări, a învins-o pe spaniola Paula Badosa, locul 5 WTA şi cap de serie numărul 3, în prima manşă a turneului de categorie WTA 500 de la Dubai. Ruse s-a impus cu 6-3, 5-7, 6-4, după două ore şi 32 de minute. În setul decisiv, Ruse a fost condusă cu 4-1, dar a revenit, a egalat şi s-a impus în cele din urmă cu 6-4.

Simona Halep - Gabriela Ruse | Ce spune Gabi

"Mă simt foarte bucuroasă că am reuşit să revin de la 1-4 în decisiv. Am ştiu că pot chiar de la început. Sunt pregătită pentru astfel de meciuri şi ca să ajung Top 10, trebuie să dau de astfel de meciuri şi să le câştig. Am jucat destul de bine astăzi, nu mai puteam fizic la un moment dat, pentru că am jucat destul de mult şi răceala m-a cam doborât de o săptămână încoace, antibioticul şi toate pastilele pe care le-am luat le-am simţit, însă sunt bucuroasă şi se pare că voi juca din nou cu Simona. Nu m-am gândit nicio secundă că Paula este locul 5 mondial, ştiu că jocul meu este acolo şi vreau să fiu din ce în ce mai pregătită ca să pot câştiga astfel de meciuri.

Mă simt din ce în ce mai bine pe teren şi chiar cred că pot reuşi din ce în ce mai mult. Paula este o jucătoare foarte bună, dar am crezut în şansa mea şi am luptat până la capăt. Simona a fost mereu idolul meu şi îmi doresc într-o bună zi să o înving, dar cel mai important este să am astfel de meciuri cât mai dese şi o dorinţă de victorie atât de mare cum am avut astăzi. Sunt foarte bucuroasă că am putut să înving o astfel de jucătoare ca Paula, care este una dintre cele mai în formă jucătoare ale lumii. Eu chiar cred în şansele mele şi cred că aici îmi este locul", a declarat Gabriela Ruse, la TV Digi Sport.