Toni Nadal îl calcă pe nervi pe Novak Djokovic: „Dacă nu ar fi fost accidentat atât de mult timp, Rafael ar fi fost cel mai bun.”

Omul care l-a antrenat pe Rafael Nadal timp de 27 de ani, Toni Nadal crede că nepotul său ar fi putut redeveni număr 1 ATP în cazul în care nu ar fi fost accidentat pentru o perioadă atât de lungă în sezonul anterior.

Actualmente, Rafael Nadal ocupă locul 5 în ierarhia mondială, clasându-se cu 4000 de puncte în spatele ocupantului poziției unu, Novak Djokovic.

„Dacă nepotul meu nu ar fi fost accidentat atât de mult timp ar fi fost cel mai bun, dar cred că e o diferență mică între el, Federer și Djokovic.

În toți acești ani, am auzit mulți oameni spunând că i se va încheia cariera curând, iar eu întotdeauna am spus: 'Sper că se înșală.' Rafa continuă bine,” a declarat Toni Nadal, într-un interviu acordat jurnalistului Gustavo Sylvestre.

Just a random Rafael Nadal staff photo from the AO 09 final#Toni #Nadal #Rafael #Australian #Open pic.twitter.com/PZlpXLcSVl