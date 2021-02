A SCRIS ISTORIE: la prima prezenta intr-un Grand Slam, un rus de 27 de ani s-a calificat in semifinale si va juca cu Novak Djokovic | Cati bani va incasa numarul 114 ATP

La 27 de ani, un jucator din Federatia Rusa, trecut prin calificari a scris un nou capitol in istoria tenisului. Aslan Karatsev s-a calificat in semifinalele turneului, devenind primul jucator din Era Open care atinge faza semifinalelor de Grand Slam la prima participare intr-un turneu de mare slem. In debutul acestei veri australiene, Aslan Karatsev a castigat Cupa ATP cu echipa Rusiei, din care au mai facut parte Daniil Medvedev si Andrey Rublev.

Australian Open 2021 este al 10-lea Grand Slam la care Aslan Karatsev incearca sa ajunga pe tabloul principal, insa primele noua incercari s-au soldat cu esecuri. In penultimul act al Openului Australian, Karatsev va primi replica liderului ATP, Novak Djokovic.

Aslan Karatsev

➡️Ranked #253 after the pandemic break

➡️#114 now

➡️Qualified in Doha

➡1st *ever* player to reach the SFs on his Grand Slam debut

➡️5th ever qualifier to reach a Slam SF.

➡️ Will rise to inside the top 50 next Monday.

One of the best stories in recent years pic.twitter.com/WzJ63tHCmp