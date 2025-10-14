GALERIE FOTO Ceartă în familia Djokovic: declarația făcută de „Nole” care a deranjat-o pe soția sa, Jelena

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Novak și Jelena Djokovic, diferențe de opinie referitoare la creșterea copiilor.

Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) are idei clare când vine vorba despre creșterea copiilor. Copiii soților Djokovic, Stefan și Tara sunt în școala primară, dar nu au primit încă telefoane mobile, motiv care a iscat discuții în contradictoriu între Novak și Jelena Djokovic.

Novak Djokovic le interzice copiilor folosirea telefoanelor mobile

„Copiii mei nu au telefoane. Mă cert cu soția pe acest subiect, iar copiii se plâng. La școală, toată lumea are telefon, cu excepția lor.

Dar nu trebuie să urmăm exemplul celorlalți. Cred că în acest punct suntem deosebiți de restul, fiindcă suntem încăpățânați și activi,” a declarat Novak Djokovic pentru Blic.

Stefan și Tara Djokovic au în prezent unsprezece, respectiv opt ani.

Declarația care a făcut-o pe Jelena Djokovic să își dea ochii peste cap

„Nole” nu doar că încearcă să diminueze, în cazul copiilor săi, efectele nocive ale telefoanelor mobile, ci se străduiește să le imprime un stil de viață activ, sănătos.

Într-o declarație în care a insistat asupra importanței sportului, Novak Djokovic a făcut-o pe soția Jelena să își dea ochii peste cap.

„Dintre cei doi părinți, eu sunt cel responsabil cu activitățile lor, cu sportul, cu stilul de viață sănătos,” moment care a stârnit reacția mai sus amintită a Jelenei.

„Exact, vedeți, își dă ochii peste cap chiar acum. Eu le amintesc copiilor cât de important e să fie activi și să facă sport, fie că e tenis sau orice alt sport,” a punctat Novak Djokovic, într-un interviu acordat Tennis Channel, potrivit The Sun.

Djokovic a câștigat $5 milioane în 2025

În 2025, Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele celor patru turnee de mare șlem și a ieșit campion la Geneva.

Premiile financiare încasate de „Nole” în acest an exclusiv din tenis ajung la $5 milioane.

