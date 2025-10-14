Novak Djokovic (38 de ani, 5 ATP) are idei clare când vine vorba despre creșterea copiilor. Copiii soților Djokovic, Stefan și Tara sunt în școala primară, dar nu au primit încă telefoane mobile, motiv care a iscat discuții în contradictoriu între Novak și Jelena Djokovic.

Novak Djokovic le interzice copiilor folosirea telefoanelor mobile

„Copiii mei nu au telefoane. Mă cert cu soția pe acest subiect, iar copiii se plâng. La școală, toată lumea are telefon, cu excepția lor.

Dar nu trebuie să urmăm exemplul celorlalți. Cred că în acest punct suntem deosebiți de restul, fiindcă suntem încăpățânați și activi,” a declarat Novak Djokovic pentru Blic.

Stefan și Tara Djokovic au în prezent unsprezece, respectiv opt ani.