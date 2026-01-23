GALERIE FOTO Soția lui Novak Djokovic, Jelena, surprinsă că Naomi Osaka a scăpat nepedepsită, în fața Soranei Cîrstea: reacția sârboaicei

Soția lui Novak Djokovic, Jelena, surprinsă că Naomi Osaka a scăpat nepedepsită, în fața Soranei Cîrstea: reacția sârboaicei Tenis
Jelena Djokovic, uimită de judecata arbitrului, în meciul Sorana Cîrstea - Naomi Osaka.

Urmărind tenis de mai bine de trei decenii, luând în calcul doar activitatea soțului Novak, în circuitul ATP, Jelena Djokovic a avut un comentariu de făcut în contextul conflictului dintre Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA), de la Melbourne.

După ce foste campioane de Grand Slam precum Martina Navratilova sau Lindsay Davenport au fost de acord cu Sorana Cîrstea, insistând pe ideea lipsei de sportivitate afișate de Naomi Osaka, Jelena Djokovic s-a declarat, la rândul său, „surprinsă” că japoneza nu a avut de suferit pentru comportamentul său.

Jelena Djokovic: „Sunt surprinsă că arbitrul și Naomi au considerat că a fost corect.”

„Hmm, sunt surprinsă că acest lucru nu este considerat obstrucție. Între două servicii, când publicul aplaudă sau strigă, arbitrul de scaun le cere să nu facă zgomot între servicii, pentru că deranjează jucătorul. Punctul nu este încheiat.

Sorana a ratat primul serviciu și se concentrează să bage al doilea, este o mică pauză. Iar să aplauzi o greșeală la primul serviciu al cuiva este și lipsit de respect.

Sunt surprinsă că arbitrul și Naomi au considerat că a fost corect. Au existat schimbări de regulament pe care le-am ratat?” s-a întrebat Jelena Djokovic, într-o stare de confuzie, pe Instagram.

Sorana Cîrstea nu a tolerat nesportivitatea fostului număr unu WTA

Deranjată de alegerea japonezei Naomi Osaka de a vorbi între servicii, interval care este considerat ca făcând parte din timpul jocului, potrivit regulamentelor WTA, Sorana Cîrstea a întrebat-o pe arbitra de scaun, la 4-2, 30-30, în setul decisiv, dacă nipona are voie să vorbească în timpul meciului.

Sorana Cîrstea, enervată de pasivitatea arbitrului

„Are voie să spună 'come on!' între servicii? Pot să strig și eu?”, a întrebat Sorana Cîrstea pe oficialul jocului, observând că Naomi Osaka nu este penalizată.

„Dacă nu ai aruncat mingea în aer, e în regulă,” a replicat arbitrul, spre surprinderea Soranei Cîrstea. „E prima dată când mi se întâmplă,” a spus Sorana Cîrstea.

Imediat după, Osaka a câștigat game-ul și a strigat pe un ton mai puternic același strigăt de încurajare, 'come on!', spre vizibila frustare a Soranei Cîrstea.

Meciul s-a încheiat într-o stare de tensiune ieșită din comun, Sorana Cîrstea reproșându-i japonezei că a strigat, nesportiv, încercând să rupă ritmul jocului, între servicii.

La fileu, Sorana Cîrstea i-a strâns mâna scurt niponei, moment care a enervat-o pe asiatică. „Pentru ce a fost asta?”, a întrebat-o Naomi Osaka pe Sorana Cîrstea, la fileu.

„Ce a fost? Nu ai fost fair-play, prieteno. Joci de atâta vreme în circuit și nu ai idee despre interdicția de a vorbi,” i-a replicat Sorana Cîrstea.

La conferința de presă organizată după meci, Naomi Osaka și-a prezentat scuzele în fața Soranei Cîrstea.

