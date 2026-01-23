Urmărind tenis de mai bine de trei decenii, luând în calcul doar activitatea soțului Novak, în circuitul ATP, Jelena Djokovic a avut un comentariu de făcut în contextul conflictului dintre Sorana Cîrstea (35 de ani, 41 WTA) și Naomi Osaka (28 de ani, 17 WTA), de la Melbourne.

După ce foste campioane de Grand Slam precum Martina Navratilova sau Lindsay Davenport au fost de acord cu Sorana Cîrstea, insistând pe ideea lipsei de sportivitate afișate de Naomi Osaka, Jelena Djokovic s-a declarat, la rândul său, „surprinsă” că japoneza nu a avut de suferit pentru comportamentul său.

Jelena Djokovic: „Sunt surprinsă că arbitrul și Naomi au considerat că a fost corect.”

„Hmm, sunt surprinsă că acest lucru nu este considerat obstrucție. Între două servicii, când publicul aplaudă sau strigă, arbitrul de scaun le cere să nu facă zgomot între servicii, pentru că deranjează jucătorul. Punctul nu este încheiat.

Sorana a ratat primul serviciu și se concentrează să bage al doilea, este o mică pauză. Iar să aplauzi o greșeală la primul serviciu al cuiva este și lipsit de respect.

Sunt surprinsă că arbitrul și Naomi au considerat că a fost corect. Au existat schimbări de regulament pe care le-am ratat?” s-a întrebat Jelena Djokovic, într-o stare de confuzie, pe Instagram.