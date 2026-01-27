VIDEO EXCLUSIV Performanța de la EHF EURO 2026 a lui Miklos Rosta, ultimul jucător al lui Dinamo rămas în cursa pentru semifinale

Performanța de la EHF EURO 2026 a lui Miklos Rosta, ultimul jucător al lui Dinamo rămas în cursa pentru semifinale
Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.

Miklos Rosta Dinamo Ungaria EHF Euro 2026 Paulo Pereira
Astăzi, de la ora 21:30 pe VOYO, Ungaria întâlnește Suedia în Grupa II principală de la EHF EURO 2026.

Selecționata maghiară s-a calificat, cum era de așteptat, în grupa principală a Campionatului European de handbal masculin, însă aici a obținut doar un egal, 29-29 cu Elveția, într-un meci în care maghiarii au fost conduși cu 20-14 la pauză!

A venit apoi surprinzătorul 32-35 cu Slovenia, iar pentru Ungaria, după partida de azi cu Suedia, urmează meciul cu Croația de mâine, ultimul din grupa principală.

Miklos Rosta și antrenorul său de la Dinamo, Paulo Pereira, continuă lupta la EHF EURO 2026

În toate cele cinci partide de până acum, trei în grupa preliminară și două în grupa principală, pe lista marcatorilor s-a aflat pivotul Miklos Rosta (26 de ani și 2,03 metri), ultimul jucător al lui Dinamo, campioana din Liga Zimbrilor, rămas în cursa pentru calificarea în semifinalele EHF EURO 2026.

În aceeași fază a competiției a ajuns și Paulo Pereira, antrenorul ”dulăilor”, care este selecționerul Portugaliei, aflată în cealaltă grupă principală.

”Dulăul” Miklos Rosta la Campionatul European

Revenind la Rosta, pivotul lui Dinamo a înscris în fiecare partidă: 4 goluri cu Polonia (29-21), 6 cu Italia (32-26), 1 gol cu Islanda (23-24), 5 cu Elveția (29-29) și tot 5 cu Slovenia (32-35).

În total, Miklos Rosta are 21 de goluri (toate din acțiune, din 32 de aruncări - o eficiență totuși de 65%) și este al doilea marcator al naționalei Ungariei la acest turneu final continental, cu mențiunea că liderul Bence Imre are jumătate din goluri marcate din aruncări de la 7 metri (15 din 31).

