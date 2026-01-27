Astăzi, de la ora 21:30 pe VOYO, Ungaria întâlnește Suedia în Grupa II principală de la EHF EURO 2026.

Selecționata maghiară s-a calificat, cum era de așteptat, în grupa principală a Campionatului European de handbal masculin, însă aici a obținut doar un egal, 29-29 cu Elveția, într-un meci în care maghiarii au fost conduși cu 20-14 la pauză!

A venit apoi surprinzătorul 32-35 cu Slovenia, iar pentru Ungaria, după partida de azi cu Suedia, urmează meciul cu Croația de mâine, ultimul din grupa principală.

Miklos Rosta și antrenorul său de la Dinamo, Paulo Pereira, continuă lupta la EHF EURO 2026



În toate cele cinci partide de până acum, trei în grupa preliminară și două în grupa principală, pe lista marcatorilor s-a aflat pivotul Miklos Rosta (26 de ani și 2,03 metri), ultimul jucător al lui Dinamo, campioana din Liga Zimbrilor, rămas în cursa pentru calificarea în semifinalele EHF EURO 2026.

În aceeași fază a competiției a ajuns și Paulo Pereira, antrenorul ”dulăilor”, care este selecționerul Portugaliei, aflată în cealaltă grupă principală.

