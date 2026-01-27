Sportul de performanță vine „la pachet“ cu niște așteptări mari și o presiune pe măsură. Așadar, e lesne de înțeles de ce lasă urme adânci, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.

Mai ales consumul psihologic a tot crescut, în ultimii ani. Trend la care a contribuit și dezvoltarea rețelelor sociale. Aici, sportivii primesc tot felul de reacții negative, mai ales în momentele în care traversează perioade nefaste. Rezultatul? Capacitatea lor de toleranță, atât în fața criticilor, cât și după apariția rezultatelor nefavorabile, a scăzut. Ce s-a întâmplat acum, la Australian Open 2026, confirmă această realitate alarmantă.

Gauff a luat-o razna și și-a distrus racheta, când credea că nu o vede nimeni

În sferturile Grand Slam-ului găzduit de Melbourne, în această dimineață, s-a înregistrat un rezultat-bombă: Gauff (3 WTA) – Svitolina (12 WTA), scor 1-6, 2-6.

Dincolo de faptul că favorita a fost eliminată, a surprins și maniera categorică în care Svitolina și-a câștigat locul în semifinale. Aici, o așteaptă un duel cu Aryna Sabalenka (Belarus, 27 de ani, 1 WTA).

Revenind la Gauff, aceasta a avut o cădere nervoasă șocantă, după partida cu Svitolina. Nu în fața publicului, dar abia după ce a părăsit terenul și credea că nu o vede nimeni. Americanca, în drum spre vestiar, s-a oprit brusc și și-a distrus racheta, după cum se poate vedea mai jos.

