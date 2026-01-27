VIDEO Filmare teribilă cu Gauff: americanca, reacție înfiorătoare când credea că nu o vede nimeni

Eliminată de la Australian Open 2026, în sferturi, Coco Gauff (21 de ani, 3 WTA) a avut o cădere nervoasă îngrozitoare.

Cori Gauff Coco Gauff Tenis Australian Open
Sportul de performanță vine „la pachet“ cu niște așteptări mari și o presiune pe măsură. Așadar, e lesne de înțeles de ce lasă urme adânci, atât din punct de vedere fizic, cât și mental.

Mai ales consumul psihologic a tot crescut, în ultimii ani. Trend la care a contribuit și dezvoltarea rețelelor sociale. Aici, sportivii primesc tot felul de reacții negative, mai ales în momentele în care traversează perioade nefaste. Rezultatul? Capacitatea lor de toleranță, atât în fața criticilor, cât și după apariția rezultatelor nefavorabile, a scăzut. Ce s-a întâmplat acum, la Australian Open 2026, confirmă această realitate alarmantă.

Gauff a luat-o razna și și-a distrus racheta, când credea că nu o vede nimeni

În sferturile Grand Slam-ului găzduit de Melbourne, în această dimineață, s-a înregistrat un rezultat-bombă: Gauff (3 WTA) – Svitolina (12 WTA), scor 1-6, 2-6.

Dincolo de faptul că favorita a fost eliminată, a surprins și maniera categorică în care Svitolina și-a câștigat locul în semifinale. Aici, o așteaptă un duel cu Aryna Sabalenka (Belarus, 27 de ani, 1 WTA).

Revenind la Gauff, aceasta a avut o cădere nervoasă șocantă, după partida cu Svitolina. Nu în fața publicului, dar abia după ce a părăsit terenul și credea că nu o vede nimeni. Americanca, în drum spre vestiar, s-a oprit brusc și și-a distrus racheta, după cum se poate vedea mai jos.

Gauff, deranjată că a fost filmată în drum spre vestiar

Imaginile cu reacția înfiorătoare a lui Gauff sunt virale de astăzi dimineață. Ceea ce a deranjat-o pe americanca de 21 de ani.

Am încercat să mă duc într-un loc unde credeam că nu sunt camere de filmat. Am o mică problemă cu retransmisia. Am impresia că, în anumite momente... Acelaşi lucru i s-a întâmplat şi Arynei (n.r. - Sabalenka) după ce am jucat împotriva ei, în finala US Open 2023. Cred că nu e nevoie să difuzeze asta (n.r. – momentul în care și-a distrus racheta), pentru că nu-mi place neapărat să sparg rachete. Am spart una în sferturile sau în optimile de la Roland Garros şi am spus că nu o voi mai face niciodată pe teren, pentru că nu cred că dă o imagine bună. Așa că, da, acum am încercat să merg într-un loc unde nu credeam că se filmează. Poate ar trebui să discutăm despre treaba asta. Am impresia că, în acest turneu, singurul loc privat pe care îl avem e vestiarul“, a comentat Gauff.

