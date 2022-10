La doar 19 ani, Holger Rune a ajuns număr 18 mondial în circuitul de elită al tenisului masculin, însă comportamentul noului elev al antrenorului Patrick Mouratoglou a fost chestionabil, într-un moment tensionat al finalei turneului ATP 500 de la Basel.

Înfrânt de Felix Auger-Aliassime în minim de seturi, scor 6-3, 7-5, Holger Rune a oprit partida, la scorul de 6-5 în setul secund, comunicându-i arbitrului de scaun, Mohamed Lahyani, că marele ecran din spatele adversarului său a funcționat eronat și a afișat o reclamă în timp ce tânărul danez servea.

„Ce naiba faci?”, „Cred că glumești, la dracu!”, „Să te ia naiba!”, „Nici măcar nu te uiți la mine, ești prea mândru ca să mă privești în ochi, te comporți ca un rege!”, au fost câteva din reacțiile culese de Chris Goldsmith, jurnalist prezent la finala din Basel.

„Nu vorbi așa, nu vreau să aud astfel de cuvinte. Arată respect!”, i-a răspuns arbitrul de scaun, Mohamed Lahyani.

„Având linii automatizate, nu au mai rămas multe lucruri pe care un arbitru de scaun trebuie să le urmărească... să nu vezi asta nu ar trebui să fie posibil, mai ales într-un moment crucial al meciului. E o prestație foarte slabă,” a comentat Holger Rune prestația oficialului meciului, la mai puțin de 24 de ore de la evenimentul din finala competiției ATP 500 din Elveția.

Holger Rune va participa la turneul ATP Masters 1000 de la Paris-Bercy, programat în săptămâna 31 octombrie - 6 noiembrie.

With automatically line calls there is not much for the umpire to keep an eye on…not to see this should not be possible and at a very crucial time in the match. It is just really bad pic.twitter.com/a582iXRT0z